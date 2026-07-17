Президент Токаев встретился с президентом XiaomiGroup в Шанхае

В мероприятии приняли участие ключевые лидеры отрасли, включая представителей компании Xiaomi, которым была представлена стратегия цифрового развития Казахстана.

Одним из ключевых событий визита стала встреча Президента Токаева с партнером и президентом Xiaomi Group Лу Вейбином. Г-н Лу рассказал о текущих результатах работы Xiaomi, инвестициях в исследования и разработки (R&D) и планах компании по расширению деятельности в Казахстане, пригласив Касым-Жомарта Токаева посетить штаб-квартиру корпорации. В свою очередь, Президент Казахстана отметил высокую значимость сотрудничества с Xiaomi. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает приоритетное значение развитию искусственного интеллекта, и поручил профильным ведомствам обеспечить эффективное взаимодействие с компанией по всем ключевым направлениям.

Фото: пресс-служба Акорды

О корпорации Xiaomi

Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года и вышла на основную площадку Гонконгской фондовой биржи 9 июля 2018 года (1810.HK). Компания работает в сфере потребительской электроники и умного производства, развивая экосистему смартфонов и смарт-устройств, объединённых платформой IoT.

Следуя своему видению «Быть друзьями с пользователями и быть самой крутой компанией в их сердцах», Xiaomi постоянно инвестирует в инновации, качество пользовательского взаимодействия и операционную эффективность. Компания создаёт технологичные продукты по честной цене, чтобы как можно больше людей во всём мире могли сделать жизнь лучше благодаря современным технологиям.

Xiaomi — одна из ведущих мировых компаний по производству смартфонов. В марте 2026 года число активных пользователей в месяц (MAU) достигло 746,2 миллиона человек по всему миру (включая смартфоны и планшеты). Компания также создала ведущую в мире потребительскую платформу AIoT (AI + IoT). По состоянию на 31 марта 2026 года количество IoT-устройств, подключенных к этой платформе (не считая смартфонов, ноутбуков и планшетов), достигло 1,1187 миллиарда. В октябре 2023 года Xiaomi обновила свою стратегию до уровня интеллектуальной экосистемы Human × Car × Home, органично объединяющей персональные устройства, товары для умного дома и автомобили. Xiaomi всегда ставит в центр внимания человека и стремится создавать комплексные и взаимосвязанные пользовательские сценарии. Продукция Xiaomi представлена более чем в 100 странах и регионах мира. В июле 2025 года Xiaomi седьмой год подряд вошла в список Fortune Global 500, заняв 297-е место.

Xiaomi входит в состав индексов Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.