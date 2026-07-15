ДТП с пятью погибшими: в Казахстане вынесли первый приговор по делу о плохом содержании дороги

Бейнеуский районный суд Мангистауской области вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли пять человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Трагедия произошла 16 января 2026 года на трассе республиканского значения «Доссор — Құлсары — Бейнеу — Сай-Отес — Шетпе — Жетібай — Ақтау». Из-за гололеда пассажирский автобус Yutong съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии пять человек погибли, еще 14 получили травмы.

Расследование проводилось специальными прокурорами Главной транспортной прокуратуры, которые установили, что причиной трагедии стало ненадлежащее зимнее содержание автодороги. Следствие доказало прямую причинно-следственную связь между бездействием ответственных лиц и наступившими последствиями.

Это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги стало основанием для уголовной ответственности за гибель людей.

Приговором суда начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО «КАЖСервис» признан виновным по части 4 статьи 353 УК РК. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.