Четыре пассажира автобуса погибли в ДТП в Мангистауской области

16 января 2026 года примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong. Автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION».

По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек.

Участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией. Происшествие произошло в темное время суток.

В момент ДТП за рулем находился водитель 1985 года рождения. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя.

По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

