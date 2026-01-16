РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:33, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Четыре пассажира автобуса погибли в ДТП в Мангистауской области

    Всего в салоне автобуса находилось 50 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Четыре пассажира автобуса погибли в ДТП в Мангистауской области
    Фото: Министерство транспорта РК

    16 января 2026 года примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong. Автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION».

    По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

    В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек.

    Участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией. Происшествие произошло в темное время суток.

    В момент ДТП за рулем находился водитель 1985 года рождения. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя.

    По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее автобус с 50 пассажирами попал в ДТП из-за метели под Шахтинском.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Трассы Автобус Авария Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают