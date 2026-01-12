Автобус с 50 пассажирами попал в ДТП из-за метели под Шахтинском
В условиях метели и гололеда на дорогах Карагандинской области сохраняется повышенный уровень аварийности. Одно из дорожно транспортных происшествий зарегистрировано на выезде из города Шахтинск, передает корреспондент агентства Kazinform.
12 января при выезде из Шахтинска маршрутный автобус оказался в сложных дорожных условиях. Из-за метели и гололеда водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.
В момент происшествия в салоне находилось около 50 пассажиров. По информации департамента полиции, жертв и пострадавших нет.
В полиции Карагандинской области напомнили, что на территории региона продолжают сохраняться неблагоприятные погодные условия. Метель, порывистый ветер и гололед осложняют дорожную обстановку как на трассах, так и вблизи населенных пунктов.
Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от дальних поездок. В ведомстве подчеркивают, что безопасность на дороге напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.
