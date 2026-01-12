Автобус с 50 пассажирами попал в ДТП из-за метели под Шахтинском

12 января при выезде из Шахтинска маршрутный автобус оказался в сложных дорожных условиях. Из-за метели и гололеда водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.

В момент происшествия в салоне находилось около 50 пассажиров. По информации департамента полиции, жертв и пострадавших нет.

В полиции Карагандинской области напомнили, что на территории региона продолжают сохраняться неблагоприятные погодные условия. Метель, порывистый ветер и гололед осложняют дорожную обстановку как на трассах, так и вблизи населенных пунктов.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от дальних поездок. В ведомстве подчеркивают, что безопасность на дороге напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.

