Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы
Студенты из Индии погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в посольстве Индии в Астане, ДТП произошло 6 января 2026 года вблизи Алматы.
В аварии погибли двое граждан Индии — студенты Южно-Казахстанского медицинского университета, обучавшиеся в Шымкенте.
— Всего в автомобиле находились пять граждан Индии, которые направлялись из Шымкента в Алматы. Помимо четырех студентов, среди пассажиров был один турист. К сожалению, в результате столкновения двое человек скончались на месте, еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, — говорится в сообщении диппредставительства.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Посольство Индии в Астане выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что поддерживает постоянную связь с родственниками пострадавших.
Дипломатическое представительство также взаимодействует с казахстанскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь.
Информацию прокомментировали также в департаменте полиции Алматинской области. Там сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по факту ДТП, имевшего место на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».
— По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины «Toyota Alphard», не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы, — сообщили в ДП области.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.
Ранее ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Акмолинской области, есть погибший. Еще трое пассажиров легкового автомобиля были доставлены в больницу.