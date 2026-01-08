Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы

Как сообщили в посольстве Индии в Астане, ДТП произошло 6 января 2026 года вблизи Алматы.

В аварии погибли двое граждан Индии — студенты Южно-Казахстанского медицинского университета, обучавшиеся в Шымкенте.

Скриншоты из видео ДП Алматинской области

— Всего в автомобиле находились пять граждан Индии, которые направлялись из Шымкента в Алматы. Помимо четырех студентов, среди пассажиров был один турист. К сожалению, в результате столкновения двое человек скончались на месте, еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, — говорится в сообщении диппредставительства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Посольство Индии в Астане выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что поддерживает постоянную связь с родственниками пострадавших.

Дипломатическое представительство также взаимодействует с казахстанскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь.

Информацию прокомментировали также в департаменте полиции Алматинской области. Там сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по факту ДТП, имевшего место на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».

— По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины «Toyota Alphard», не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы, — сообщили в ДП области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.

