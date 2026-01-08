РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:12, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы

    Студенты из Индии погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы
    Скриншоты из видео ДП Алматинской области

    Как сообщили в посольстве Индии в Астане, ДТП произошло 6 января 2026 года вблизи Алматы. 

    В аварии погибли двое граждан Индии — студенты Южно-Казахстанского медицинского университета, обучавшиеся в Шымкенте.

    Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы
    Скриншоты из видео ДП Алматинской области

    — Всего в автомобиле находились пять граждан Индии, которые направлялись из Шымкента в Алматы. Помимо четырех студентов, среди пассажиров был один турист. К сожалению, в результате столкновения двое человек скончались на месте, еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение реанимации, — говорится в сообщении диппредставительства.

    Обстоятельства аварии устанавливаются.

    Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы
    Скриншоты из видео ДП Алматинской области

    Посольство Индии в Астане выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что поддерживает постоянную связь с родственниками пострадавших.

    Дипломатическое представительство также взаимодействует с казахстанскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь.

    Информацию прокомментировали также в департаменте полиции Алматинской области. Там сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по факту ДТП, имевшего место на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».

    Студенты из Индии погибли в ДТП под Алматы
    Скриншоты из видео ДП Алматинской области

    — По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины «Toyota Alphard», не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы, — сообщили в ДП области.

    В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в полиции.

    Ранее ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Акмолинской области, есть погибший. Еще трое пассажиров легкового автомобиля были доставлены в больницу.

    Теги:
    ДТП Шымкент Видео Индия Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают