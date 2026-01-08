ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Акмолинской области, есть погибший

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок «Ауди» и «Хово» произошло на 127-м километре автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автомобиля с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — поделились подробностями в ведомстве.

Полицейские напомнили также, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

