    18:13, 07 Январь 2026 | GMT +5

    ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Акмолинской области, есть погибший

    Еще трое пассажиров легкового автомобиля были доставлены в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок «Ауди» и «Хово» произошло на 127-м километре автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты.

    — В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автомобиля с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — поделились подробностями в ведомстве.

    Полицейские напомнили также, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что ДТП в Туркестанской области заблокировало движение на республиканской трассе.

