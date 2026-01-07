ДТП в Туркестанской области заблокировало движение на республиканской трассе

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно несколько серьезно поврежденных автомобилей на трассе между селами Карабулак и Манкент в Сайрамском районе Туркестанской области.

По информации правоохранительных органов, ДТП произошло на автодороге «Западная Европа — Западный Китай». По предварительным данным, водитель одного из автомобилей Chevrolet Cobalt в условиях неблагоприятной погоды — густого тумана — допустил столкновение с двумя другими машинами той же марки.

В результате аварии двое пострадавших были госпитализированы. Погибших нет. Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего. Движение на указанном участке автодороги восстановлено.

В полиции отметили, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, некоторые водители продолжают пренебрегать элементарными правилами дорожного движения.

— Полиция на постоянной основе проводит профилактические мероприятия и разъяснительную работу, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и соблюдение правил дорожного движения. Несмотря на принимаемые меры, отдельные водители продолжают игнорировать требования безопасности, что приводит к аварийным ситуациям, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Правоохранительные органы в очередной раз призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, сохранять повышенную внимательность за рулем.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении видимости на автодорогах региона. По их данным, 7 января на юге и в горных районах Туркестанской области также ожидается туман. На горных перевалах прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.