    03:27, 07 Январь 2026 | GMT +5

    ДТП в Туркестанской области заблокировало движение на республиканской трассе

    На участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате аварии движение на трассе было временно приостановлено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП, Туркестанская область
    Кадр из видео

    Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно несколько серьезно поврежденных автомобилей на трассе между селами Карабулак и Манкент в Сайрамском районе Туркестанской области. 

    По информации правоохранительных органов, ДТП произошло на автодороге «Западная Европа — Западный Китай». По предварительным данным, водитель одного из автомобилей Chevrolet Cobalt в условиях неблагоприятной погоды — густого тумана — допустил столкновение с двумя другими машинами той же марки.

    В результате аварии двое пострадавших были госпитализированы. Погибших нет. Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего. Движение на указанном участке автодороги восстановлено.

    В полиции отметили, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, некоторые водители продолжают пренебрегать элементарными правилами дорожного движения.

    — Полиция на постоянной основе проводит профилактические мероприятия и разъяснительную работу, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и соблюдение правил дорожного движения. Несмотря на принимаемые меры, отдельные водители продолжают игнорировать требования безопасности, что приводит к аварийным ситуациям, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    Правоохранительные органы в очередной раз призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, сохранять повышенную внимательность за рулем.

    Ранее синоптики предупреждали об ухудшении видимости на автодорогах региона. По их данным, 7 января на юге и в горных районах Туркестанской области также ожидается туман. На горных перевалах прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

    ДТП Туркестанская область Трассы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
