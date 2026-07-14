Олжас Бектенов поручил обеспечить полную загрузку отечественных предприятий металлургии

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее поручение он дал на заседании Правительства по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года.

Так, Министерству промышленности и строительства совместно с компанией «Тау-Кен Самрук» поручено обеспечить полную загрузку предприятий цветной металлургии, в том числе за счет поставок импортного золота для аффинажа внутри страны.

— В черной металлургии в рамках программы модернизации компании «Qarmet» расширить перечень выпускаемой продукции, наиболее востребованной на внутреннем и внешних рынках, — уточнил Бектенов.

Кроме того, Премьер отметил, что на темпы роста обрабатывающей промышленности влияет своевременная реализация инвестиционных проектов.

— Поручаю совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов для определения проблемных вопросов с указанием конкретных мер реагирования, — отметил Бектенов.

Также он поручил Министерству промышленности в течение месяца внести в Правительство проект поправок, предусматривающих новые механизмы повышения эффективности специальных экономических зон.

— Необходимо сохранить набранные темпы роста строительных работ и держать на особом контроле вопрос ввода жилья. По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов, — подчеркнул глава Правительства.

Отдельное внимание Премьер уделил строительной отрасли. Он поручил сохранить набранные темпы строительных работ, обеспечить постоянный мониторинг ввода жилья и оперативно решать возникающие проблемы.

Кроме того, Олжас Бектенов напомнил о поручении Главы государства приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов, уделив особое внимание возведению современных объектов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет импортировать сырье для металлургии из Афганистана и Кыргызстана.