Казахстан будет импортировать сырье для металлургии из Афганистана и Кыргызстана

Казахстан достиг договоренностей об импорте сырья из Афганистана и Кыргызстана для обеспечения металлургических предприятий. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, объем производства в металлургической промышленности по итогам первого полугодия составил 97,3%.

— Снижение показателей в отрасли обусловлено объективными факторами, включая проведение плановых ремонтных работ на предприятиях и постепенное ухудшение качества минерально-сырьевой базы, — отметил министр.

Вместе с тем, по сравнению с итогами 5 месяцев текущего года, показатели улучшились на 1,8% благодаря принятым мерам по обеспечению предприятий сырьевыми ресурсами.

— В частности, увеличены поставки медного, цинкового и золотосодержащего сырья отечественными производителями в адрес металлургических предприятий, возобновлены поставки цинкового концентрата, а также достигнуты договоренности об импорте сырья из Афганистана и Кыргызстана, — доложил Ерсайын Нагаспаев.

Министр также сообщил, что в целом по итогам первого полугодия обрабатывающая промышленность выросла на 9,8%. Производственные показатели выросли в машиностроении, производстве химической продукции, строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, легкой промышленности и других отраслях обрабатывающей промышленности.

Основным фактором роста он назвал введение новых производственных мощностей.

— На сегодняшний день введены в эксплуатацию 74 проекта общей стоимостью 252 млрд тенге, создано более 4,3 тысячи постоянных рабочих мест. В целом до конца года планируется реализовать 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге, — добавил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана выросла на 4,1% за счет устойчивого развития несырьевых отраслей.