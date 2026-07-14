Резкое изменение цен на сахар объяснили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана

Резкое изменение цен на сахар в отдельных регионах Казахстана связано с сезонным увеличением спроса. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Рост цен на сахар-песок в отдельных регионах связан с сезонным периодом, когда начинается заготовка различных компотов, варенья и так далее, — отметил вице-министр.

Предпосылок для дальнейшего существенного роста цен министерство не видит.

— В целом опасений по дальнейшему росту мы не видим, потому что ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Это касается отечественного сырья. Сейчас у нас действуют три завода, которые перерабатывают сахарную свеклу. В этом году также будет введен в эксплуатацию завод по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе. Соответственно, весь объем сахарной свеклы мы переработаем, — сообщил Азат Султанов.

Кроме того, часть продукции производится из импортного сахара-сырца, поставляемого из стран Латинской Америки. При этом, по словам вице-министра, значительная доля сахара по-прежнему импортируется из России.

В МСХ также заверили, что запасы сахара на сегодня в стране достаточны.

Вице-министр сообщил, что в региональных стабилизационных фондах сформированы достаточные запасы сахара.

— В случае если на рынке будет волатильность по цене, эти запасы будут отпускаться. Таким образом, мы будем сдерживать рост цен. Насчет дефицита опасаться не стоит. Объем, необходимый для обеспечения страны, в настоящее время на складах имеется на трехмесячный период, — подчеркнул вице-министр.

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