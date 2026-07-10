Как изменились цены на продуктовую корзину для казахстанцев за год

Рост цен на социально значимые продукты питания в Казахстане замедлился. Подробнее обзор цен на молоко, мясо и другие продукты в материале корреспондента агентства Kazinform.

По данным бюро Национальной статистики, если в июле 2025 года годовой индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составлял 109,3%, то по состоянию на 8 июля 2026 года этот показатель снизился до 102,9%.

Согласно информации ведомства, за год в среднем цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 2,9%. С начала 2026 года рост составил 1,9%, а за первую неделю июля изменения практически не зафиксированы — индекс цен составил 100%.

Для сравнения, годом ранее — на 8 июля 2025 года — цены на СЗПТ были выше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди продуктов, стоимость которых изменилась за год, заметная динамика наблюдалась по мясной и молочной продукции.

Средняя цена на говядину с костями в июле 2026 года составила 3 769 тенге за килограмм. В июле 2025 года говядина (лопаточно-грудная часть) стоила в среднем 2 979 тенге за килограмм.

Мясо кур подорожало с 1 423 до 1 740 тенге за кг, молоко — с 417 до 664 тенге за литр, кефир — с 456 до 607 тенге за литр.

Среди бакалейных товаров средняя цена на муку пшеничную первого сорта выросла с 222 до 254 тенге за кг. Стоимость хлеба пшеничного из муки первого сорта увеличилась с 208 до 229 тенге за кг, масла подсолнечного — с 814 до 893 тенге за литр, сахара-песка — с 430 до 450 тенге за кг.

В овощном сегменте изменения были менее значительными. Цена на картофель составила 286 тенге за кг против 279 тенге годом ранее, морковь — 271 тенге против 268 тенге, капуста белокочанная — 196 тенге против 187 тенге.

При этом по отдельным товарам за последний год наблюдалось снижение цен или замедление роста. В июле 2026 года средняя стоимость яиц первой категории составила 563 тенге за десяток, риса — 533 тенге за кг, гречневой крупы — 412 тенге за кг.

За последнюю неделю — с 1 по 8 июля 2026 года — цены изменились незначительно. Рост был зафиксирован на капусту, картофель, сахар, муку, рожки, молочную продукцию и масла. Снижение стоимости отмечено на яйца, говядину, помидоры и огурцы.

Стоимость продуктов по регионам Казахстана отличается. Так, по данным БНС за июль 2025 года, самый дорогой хлеб был зафиксирован в Алматы — 273 тенге, а самый дешевый — в Таразе — 198 тенге. Говядина дороже всего стоила в Актау — 3 288 тенге за кг, дешевле всего — в Туркестане — 2 654 тенге за кг. Максимальная цена на картофель была отмечена в Жезказгане — 371 тенге за кг, минимальна — в Туркестане — 211 тенге за кг.

Ранее агентство писало о том, как изменились оптовые цены на продукты в Казахстане за год.