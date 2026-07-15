«Искусственный дождь» и охлаждающие остановки помогают Китаю справляться с жарой

На днях в городе Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая температура воздуха поднялась выше 37 градусов по Цельсию. На крышах одного из жилых комплексов запустили систему «искусственного дождя», передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

На крышах семи многоэтажных домов установлены форсунки высокого давления, которые распыляют воду в виде мелкодисперсного тумана. На каждом здании размещено около 200 таких устройств. Один цикл распыления длится около 10 минут. Испаряясь, микрокапли поглощают тепло из окружающего воздуха, благодаря чему температура в районе жилого комплекса снижается примерно на 10 градусов.

В управляющей компании отметили, что жильцам не требуется отдельно оплачивать работу системы, поскольку расходы уже включены в плату за обслуживание территории.

Кроме охлаждения воздуха, водяной туман помогает уменьшить количество пыли и смога, повышает влажность и способствует поливу зеленых насаждений.

Необычная система получила широкое распространение в социальных сетях и вызвала интерес зарубежных пользователей.

Другие способы борьбы с жарой применяют в Чунцине на юго-западе Китая, который из-за высоких летних температур называют «городом-печью».

На некоторых автобусных остановках здесь установили специальные охлаждающие платформы. После нажатия кнопки система распыляет водяной туман, снижая температуру в зоне ожидания на 3–8 градусов. При этом энергопотребление составляет около одной десятой от уровня традиционных бытовых кондиционеров.

Особый температурный режим действует и в метро Чунцина. Пассажиры могут выбрать вагоны с «сильным охлаждением», где температура поддерживается на уровне 25 градусов, или со «слабым охлаждением» — около 27 градусов. Соответствующие указатели размещены на станциях.

Кроме того, в метро оборудованы зоны отдыха со скамейками и аптечками.

В центральном деловом районе Чунцина Цзянбэйцзуй применяется система кондиционирования с водяным охлаждением. Она использует воду из рек Янцзы и Цзялинцзян для отвода тепла из помещений.

По данным агентства, использование такой технологии позволяет району ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 60 тыс. тонн.

В китайском городе Иу провинции Чжэцзян тем временем растет экспорт товаров для защиты от жары. Среди популярных изделий — охлаждающие полотенца, поясные вентиляторы и зонты с распылителями.

С января по апрель объем трансграничной электронной торговли в Иу достиг 52 млрд юаней, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайские технологии охлаждения становятся частью так называемой «летней экономики» и могут использоваться в других странах для борьбы с последствиями аномальной жары.

Ранее сообщалось, что жаркая и засушливая погода заставила власти Мюнхена прибегнуть к жестким ограничениям по использованию воды. Запрещено, в частности, наполнять частные бассейны, включать фонтаны, поливать днем сады.