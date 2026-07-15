Мюнхен впервые вводит запреты из-за нехватки воды

Жаркая и засушливая погода заставила власти Мюнхена прибегнуть к жестким ограничениям по использованию воды. Запрещено, в частности, наполнять частные бассейны, включать фонтаны, поливать днем сады, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Из-за продолжающейся жары и засухи Мюнхен впервые в своей истории ввел официальные ограничения на использование воды населением. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 14 июля, городским отделом по вопросам климата и вступило в силу немедленно. Оно действует до 1 августа, но может быть продлено.

Городские власти запретили наполнять водой частные бассейны и прочие купальни, а также включать фонтаны. Ежедневно с 9 до 19 часов нельзя поливать сады (кроме сельхозземель, лесов, кладбищ и общественных территорий), а также частные газоны и зеленые насаждения — исключение сделано для спортплощадок и общественных пространств.

Под запретом и мытье машин вне специализированных автомоек. Не разрешается забирать воду из рек, ручьев и озер в черте города, а также использовать воду из собственных колодцев для бассейнов, газонов и машин.

Нарушение чревато крупным штрафом

За нарушение грозит штраф до 50 000 евро. По словам представителя городских коммунальных служб (SWM), в новейшей истории водоснабжения Мюнхена никогда не вводились подобные общегородские запреты.

Обер-бургомистр столицы Баварии Доминик Краузе (Dominik Krause) уже не в первый раз призвал жителей экономить воду, чтобы дать восстановиться уровню грунтовых вод, поскольку дождей, ожидаемых на этой неделе, будет недостаточно для пополнения их запасов. Краузе поручил городским службам разработать долгосрочную «водную стратегию» на случай будущих засух.

Аналогичный режим экономии коммунальная служба SWM ввела и за пределами Мюнхена — включая пригороды Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг и Унтерфёринг. Подобные ограничения на воду уже действуют во многих других регионах Германии — например, в Ганновере, Потсдаме, ряде районов Верхнего Дуная в Баден-Вюртемберге и на северо-востоке федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, отмечает газета Süddeutsche Zeitung.