«Кайрат» уверенно прошел «Сутьеску» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче чемпион Казахстана всухую обыграл соперника и оформил выход в следующую стадию турнира, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz .

Футболисты «Кайрата» одержали победу над черногорской «Сутьеской» в ответной встрече первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в Никшиче, завершился со счетом 2:0 в пользу алматинской команды.

Счет был открыт на 68-й минуте. Полузащитник Исмаил Бекболат воспользовался грубой ошибкой вратаря и капитана хозяев Владана Гильена, отправив мяч в пустые ворота.

На 79-й минуте положение «Сутьески» осложнилось после удаления защитника Андрии Разнатовича, который получил красную карточку. Численным преимуществом гости воспользовались уже через несколько минут: Жоржинью уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет — 2:0.

Напомним, первая игра в Алматы завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1. По итогам двух встреч «Кайрат» оказался сильнее с общим счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Следующим соперником алматинцев станет кипрская «Омония». Первый матч пройдет 22 июля в Никосии, ответная встреча состоится 29 июля в Алматы.

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов. Чтобы повторить это достижение, казахстанскому клубу необходимо преодолеть еще три квалификационных раунда.