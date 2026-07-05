Новая Конституция, День домбры и дата выборов в Курултай — обзор недели в Казахстане

В Казахстане вступила в силу новая Конституция, Президент назначил дату первых выборов в Курултай, а страна отмечает Национальный день домбры. Итоги недели — в обзоре агентства Kazinform.

Также на минувшей неделе Правительство усиливало инвестиционную повестку, регионы боролись с последствиями сильных ливней, а казахстанские спортсмены продолжали борьбу на Уимблдоне и международных турнирах.

Президент: новая Конституция, Курултай, стратегическое партнерство и инвестиции

Главным событием недели стало вступление в силу новой Конституции Казахстана. Выступая на последнем в истории совместном заседании палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее «событием исторического масштаба». Президент напомнил, что за 30 лет Парламент принял около 3,5 тысячи законов. Особую благодарность он выразил нынешнему составу парламентариев, подчеркнув, что только за последние три года ими принято более 300 ключевых законов. Глава государства поздравил казахстанцев со вступлением в силу новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта, назвав этот день началом новой эры развития страны. Одновременно Президент назначил первые выборы депутатов Курултая на 23 августа, подписал указ о создании Қазақстан Халық Кеңесі, а также внес изменения в ряд президентских актов. При этом Президент предупредил, что международная ситуация становится все более непредсказуемой, однако Казахстану нельзя поддаваться панике — Правительству предстоит удержать инфляцию и обеспечить устойчивый экономический рост.

Одним из главных международных событий недели стал официальный визит Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. На переговорах Касым-Жомарт Токаев назвал Грузию стратегически важным и традиционным партнером Казахстана, а по итогам встречи стороны подписали Совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Президент отметил, что Казахстан уже инвестировал в экономику Грузии более полумиллиарда долларов, а теперь предложил разработать совместную Дорожную карту сотрудничества по энергетике, инвестициям, транспорту, цифровизации, сельскому хозяйству и туризму. За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос в 3,5 раза, а к 2029 году по нему планируется запуск 3000 контейнерных поездов. За вклад в развитие отношений Ираклий Кобахидзе был награжден орденом «Достык» I степени.

Большая часть уходящих 7 дней была посвящена инвестиционной повестке. На 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент заявил, что Казахстан намерен сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных инвестиций. Несмотря на внешние вызовы, экономика страны в прошлом году выросла на 6,5%, ВВП превысил 300 млрд долларов, а накопленный объем прямых иностранных инвестиций достиг 150 млрд долларов. Отдельный акцент Президент сделал на цифровой трансформации. Президент подчеркнул, что искусственный интеллект становится решающим фактором эффективности государственного управления и инвестиционной политики. В агропромышленном комплексе уже работают более 200 «умных ферм», а благодаря цифровым технологиям Казахстан второй год подряд получает рекордный урожай — 27 млн тонн зерна. Еще одним флагманским проектом станет город Алатау, который создается как первый в Казахстане полностью цифровой центр.

На полях Совета иностранных инвесторов Президент провел серию переговоров с руководителями крупнейших международных компаний и финансовых институтов. ЕБРР, который за 30 лет инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро, намерен довести объем вложений в этом году до рекордных 1,3 млрд евро. Исламский банк развития подтвердил продолжение стратегии партнерства до 2032 года, а общий объем финансирования уже превысил 4,2 млрд долларов. Компания VEON объявила о планах вложить в экономику Казахстана еще 1 млрд долларов и построить дата-центр в Астане. Кроме того, состоялись встречи с руководителями Торговой палаты США, Cameco Corporation, AD Ports Group и Anadolu Group, где обсуждались проекты в сфере критических минералов, транспорта, логистики, энергетики и инвестиций. За вклад в повышение инвестиционной привлекательности страны госнаградами были отмечены руководители крупнейших международных компаний и финансовых институтов.

В числе других событий недели Президент подтвердил готовность обеспечить все условия для расширения присутствия германского бизнеса, напомнив, что с 2005 года Германия инвестировала в Казахстан более 8 млрд долларов. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсуждалась подготовка к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в конце июля в Омске. Президент также встретился с руководством Air Astana, поручив проработать запуск прямых рейсов в США и Японию. В Алматы началось строительство крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики, а руководители международных федераций были отмечены госнаградами.

Завершая неделю, Глава государства подписал пакет ключевых законов новой Конституции — об амнистии, которая впервые предусматривает также административную амнистию, о психологической деятельности, поправки по вопросам исполнительного производства, усиливающие защиту прав граждан, а также изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство.

Кроме того, Глава государства принял заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву и поручил усилить работу в сферах культуры, информации и соцразвития.

Правительство: инвестиции, новая Конституция и инфраструктурные проекты

Работа Правительства на неделе была сосредоточена на запуске новой Конституции, реализации крупных инвестиционных проектов и выполнении поручений Президента. На заседании Кабмина Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что новая Конституция определяет траекторию развития страны на десятилетия вперед и закладывает основу для дальнейших реформ, стабильности и экономического роста. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев сообщил, что для ее реализации уже приняты 5 новых конституционных законов, а также сформирована вся необходимая правовая база для перехода к однопалатному Курултаю. Одновременно Правительство готовит изменения еще в 18 законов, включая законодательство о религиозной деятельности, мирных собраниях, СМИ, культуре, кинематографии и волонтерстве. Одним из ключевых направлений стала цифровая трансформация. На базе нового Курултая готовится к запуску платформа e-Parliament, а искусственный интеллект уже обработал более 2 млн обращений граждан через e-Otinish AI.

На заседании Совета директоров «Самрук-Қазына» Премьер-министр поручил ускорить реализацию инвестиционных проектов. В этом году Фонд завершит 16 проектов общей стоимостью 3,3 трлн тенге, а в октябре в Косшы планируется ввод нового суперкомпьютерного кластера, который почти в четыре раза увеличит вычислительные мощности Фонда.

Особое внимание уделили инвестициям. Казахстан представил американскому бизнесу возможности города Алатау, МФЦА и холдинга «Байтерек». Серик Жумангарин также провел переговоры с Исламским банком развития о запуске новых инфраструктурных проектов, включая развитие СЭЗ и транспортной инфраструктуры. Правительство продолжило переговоры с международными инвесторами — Eni, Baker Hughes, Anadolu Group, Philip Morris International, а первый вице-премьер Нурлыбек Налибаев встретился с руководством Air Liquide, Wabtec и Alstom, где обсуждались проекты в энергетике, железнодорожном машиностроении и локализации производства.

В экономической повестке Олжас Бектенов поручил удержать инфляцию ниже 10%. Министерству энергетики поручено в течение месяца обновить планы по газификации страны для достижения уровня 80%. Кроме того, до конца года в Казахстане планируют ввести 20 млн квадратных метров жилья. Разработан и пятилетний план развития грузовой авиации, который должен усилить транзитный потенциал страны.

Отдельные решения касались аграрной отрасли и экологии. На развитие животноводства и льготное кредитование в этом году направят более 300 млрд тенге. А в рамках инициативы «Таза Қазақстан» с начала года уже высажено более 1 млн деревьев, проведено свыше 200 экологических мероприятий с участием более 4 млн человек.

На фоне прогнозов сильных дождей Правительство усилило готовность к паводкам: в регионах развернуты дополнительные силы МЧС, выставлены гидропосты и организован круглосуточный мониторинг опасных участков. Одновременно на совещании по рынку ГСМ сообщили, что с начала года пресечено 593 попытки незаконного вывоза топлива общим объемом свыше 40 тыс. литров.

Парламент: завершение эпохи Сената

Главным парламентским событием недели стало завершение 30-летней истории двухпалатного Парламента. Сначала состоялось последнее заседание Сената, где спикер Маулен Ашимбаев подвел итоги работы верхней палаты. За три десятилетия прошло более 890 пленарных заседаний, принято свыше 3,5 тысячи законов, более 350 из которых были инициированы самими депутатами. Затем прошло последнее в истории совместное заседание палат Парламента с участием Президента, после которого страна окончательно перешла к новой конституционной модели. После заседания Маулен Ашимбаев заявил, что будущий Курултай должен серьезно обновиться. По его мнению, в новый представительный орган должны прийти больше молодежи, женщин, представителей регионов и новых политиков.

Одновременно Сенат завершил рассмотрение ряда важных законов. Одобрен закон о нотариате, который вводит автоматическое распределение исполнительных надписей между нотариусами, создает единый цифровой нотариальный архив, усиливает ответственность нотариусов. Еще одним важным решением стало принятие первого в стране закона «Об охране почв». Поводом стала деградация 2,7 млн гектаров из обследованных 53,5 млн гектаров земель.

В международной повестке Сенат ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимном предоставлении зданий и земельных участков для посольств сроком на 49 лет с возможностью продления. Также международный статус получили два пункта пропуска на границе с Узбекистаном — «Сырдарья — Малик» и «Целинный — Ок Олтин», которые будут работать круглосуточно.

Кроме того, Сенат одобрил привлечение около 465 млрд тенге займов у двух международных банков сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период. Средства направят на финансирование дефицита республиканского бюджета текущего года.

Общество: июльские изменения и сильные ливни

С 1 июля для казахстанцев вступил в силу ряд практических изменений: новый Строительный кодекс, обновленные правила градостроительства, цифровой призыв в армию, а с 19 июля станет доступен единый межбанковский QR-код. Изменились правила и для прокатных электросамокатов: каждый получит регистрационный номер, а для пользователей станет обязательным страхование гражданской ответственности.

Продолжаются изменения и в поддержке людей с инвалидностью. В Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях стартовал пилотный проект, который позволит бесплатно получать во временное пользование кресла-коляски и ходунки.

Отдельные нововведения коснулись налогов и городской среды. При продаже недвижимости с 2026 года налог теперь считают только с фактической прибыли, а не со всей суммы сделки. В Астане утвердили поощрения за сообщения о правонарушениях — денежное вознаграждение может составить до 20 МРП, или 86 500 тенге в 2026 году. В городах республиканского значения утвердили единые требования к содержанию и ремонту дорог, включая запрет на использование хлорида натрия, то есть обычной соли, как противогололедного материала.

Сильные ливни в Алматинской области стали одной из тревожных тем недели. В Енбекшиказахском районе река Тургень вышла из берегов, подтопила участки дороги Тургень — Ассы, туристические объекты и зону отдыха «Тургенсай», после чего началась эвакуация туристов. В Наурызбайском районе Алматы из-за угрозы селя началась превентивная эвакуация жителей вдоль русла реки Аксай. В Карасайском районе Алматинской области был объявлен режим ЧС местного масштаба. В селе Жанатурмыс из-за подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта на территории карьера, заранее эвакуировали жителей девяти частных домов. В Енбекшиказахском районе ранее эвакуировали 42 человека. Позже МЧС сообщило, что уровень воды в реке Аксай значительно снизился после укрепления и расчистки русла у защитной плотины. По итогам аэровизуального обследования моренных озер признаков угрозы прорыва, перелива или формирования селевых потоков не выявили.

Громкие суды, происшествия и трагедии недели

Одним из самых резонансных судебных решений недели стал приговор по делу об убийстве учительницы в Атырау. 63-летний мужчина получил 15 лет лишения свободы за убийство супруги с особой жестокостью, совершенное на глазах 12-летней дочери.

Продолжилось и рассмотрение дела о взрыве в кафе «Центр плова Loft» в Щучинске, где погибли 12 человек, еще 16 получили травмы. В суде озвучили многочисленные нарушения: просроченные газовые баллоны, отсутствие технического обслуживания оборудования и неоформленных сотрудников.

Сразу несколько громких коррупционных процессов завершились обвинительными приговорами. В Шымкенте руководителей двух колледжей осудили по делу о хищении 1,35 млрд тенге бюджетных средств. В Усть-Каменогорске бывший руководитель «Таза Өскемен» получил 6 лет лишения свободы за мошенничество, а ущерб государству превысил 61 млн тенге. В Алматинской области сотрудников управления госдоходов осудили за взятку в виде двух iPhone 17 Pro, назначив штрафы до 52,5 млн тенге и пожизненно запретив работать на госслужбе.

В Западно-Казахстанской области же вынесен приговор по делу о гибели человека на охоте — виновному назначили 1,5 года ограничения свободы.

На этой неделе несколько чрезвычайных происшествий произошли и на производстве. В области Абай после нештатной остановки шахтной клети на Орловской шахте медицинская помощь потребовалась шести горнякам. В Акмолинской области расследуют обстоятельства опрокидывания будки, в которой перевозили рабочих: пострадали четыре человека.

В Актюбинской области закрыли незаконный ресторан «Тумар», где до этого отравились 188 человек. Еще шесть детей с признаками кишечной инфекции были госпитализированы после отдыха в лагере Акмолинской области.

Неделя оказалась трагичной и на дорогах страны. В Туркестанской области в аварии погибли пять девушек, выжил лишь один человек. В Павлодаре автомобиль выехал на встречную полосу и насмерть сбил двух человек на автобусной остановке. В Алматы в ДТП со скорой помощью погиб курьер на электромопеде. При исполнении служебных обязанностей в Туркестане в ДТП погиб капитан полиции Бауыржан Конысбеков.

Широкий общественный резонанс вызвал случай в Алматы, где в роще Баума на 19-летнюю девушку упало сухое дерево. Пострадавшая находится в коме.

Тем временем, в области Абай пожар площадью 30 гектаров обнаружили с помощью космического мониторинга, а в резервате «Семей орманы» за один день ликвидировали сразу четыре лесных пожара.

Культура: страна отмечает День домбры

Главным культурным событием недели стал Национальный день домбры. По данным Министерства культуры, по Казахстану запланировано более двух тысяч мероприятий — концерты, фестивали, конкурсы кюйши, выставки, творческие встречи и челленджи, а общий охват превысит 2 миллиона человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что домбра должна стать уникальным брендом Казахстана на мировой арене, а сам праздник способствует укреплению национальной идентичности и популяризации традиционной культуры среди молодежи.

По всей стране проходят масштабные праздничные программы. В Астане подготовили концерты, Dombyra Party, мультимедийные шоу и проект «Асыл мұра», где представят все основные школы казахского традиционного исполнительского искусства. В Алматы жителей ждут концерты, флешмобы сотен домбристов, фестиваль Dombyra Fest и выступления национальных коллективов. В Туркестане молодых исполнителей со всей страны объединил республиканский конкурс «Үкілі домбыра». К празднику открылись и специальные выставки. В Семее посетителям впервые представили легендарную домбру Абая и другие уникальные инструменты из фондов музея-заповедника «Жидебай-Бөрілі».

Среди других заметных культурных событий недели — открытие в Президентском центре галереи исторических карт Казахстана, международной выставки китайского шелка в Национальном музее, презентация книг о наследии Ходжи Ахмета Яссауи, музыкальный вечер к 100-летию Ермека Серкебаева, а также объявление новых звездных участников Comic Con Astana 2026, международного Astana AI Film Festival и будущих концертов мировых исполнителей в столице.

Спорт: Уимблдон, мировые рейтинги и новые победы Казахстана

Главным спортивным событием недели остается Уимблдон, где казахстанские теннисисты продолжают борьбу за титулы. Александр Бублик вышел в третий круг одиночного разряда, но завершил выступление в парном турнире уже на старте.

Елена Рыбакина напротив неожиданно завершила борьбу в третьем круге, после чего призналась, что намерена проанализировать причины неудачного выступления.

Анна Данилина тем временем вышла в третий круг парного разряда.

Сразу две громкие новости пришли из мира шахмат. Бибисара Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ, а также была удостоена государственной награды — ордена «Барыс» II степени. Еще одним достижением стало присвоение 17-летнему шахматисту из Восточно-Казахстанской области Алдияру Ансату звания международного гроссмейстера.

Успешной выдалась неделя и для борцов. На чемпионате Азии U20 в Таиланде казахстанцы завоевали медали в греко-римской и женской борьбе, а также вывели двух представителей вольного стиля — Сункара Сейдахмета и Самира Дурсунова — в финалы турнира. На Кубке Европы по дзюдо в Праге казахстанцы вообще разыграли между собой золотую медаль в весе свыше 100 килограммов: победил Галымжан Кырыкбай, серебро завоевал Жантилек Нуртилепулы.

Еще одним заметным событием стала победа футзального «Кайрата», который в 22-й раз стал чемпионом Казахстана. Тем временем гонщик XDS Astana Team Хаоюй Су впервые выиграл чемпионат Китая, а призеры зимней Паралимпиады и их тренеры получили государственные выплаты на сумму свыше 388 миллионов тенге.