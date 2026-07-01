Река Тургень в Алматинской области вышла из берегов: идет эвакуация туристов

В Енбекшиказахском районе Алматинской области в результате обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подъем уровня воды привел к подтоплениям инфраструктурных и туристических объектов.

— Вследствие подъема уровня воды произошло подтопление участка автодороги Тургень — Ассы на 25-м километре. Также зафиксировано подтопление участков вдоль реки Тургень, где на 6–9 км расположены шесть юрт, и зоны отдыха «Тургенсай». Частично повреждены самодельные пешеходные мостики, — сообщили в акимате Енбекшиказахского района.

Кроме того, зафиксирован размыв грунта вокруг водопропускного сооружения моста на 54-м километре автодороги вдоль Большого Алматинского канала (БАК). Данный мост еще в 2024 году был признан аварийным.

Фото: кадр из видео

В связи с угрозой безопасности с 1 июля 2026 года управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области временно приостановило движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге областного значения КВ-49 «Автодорога вдоль БАК».

— Ограничение введено из-за усиления течения реки Тургень вследствие проливных дождей в горной местности Енбекшиказахского района, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Также существует риск размыва моста, — уточнили в ДЧС Алматинской области.

Фото: кадр из видео

Водителей просят заранее планировать маршруты и строго соблюдать введенные ограничения.

Для координации работ организован оперативный штаб с участием акима Енбекшиказахского района Талгата Байедилова, а также руководителей и начальников территориальных подразделений, полиции, служб по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных государственных органов.

— В настоящее время проводится эвакуация туристов, находившихся на туристических объектах и в туристических зонах. Ситуация находится на контроле, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий подтопления и обеспечения безопасности населения, — отметили в акимате.

Напомним, 1 июля жителей предупредили о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.