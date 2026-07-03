Рыбакина и Бублик уверенно вышли в третий круг Уимблдона-2026

Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) и Александр Бублик (11-я ракетка мира) продолжают успешно выступать на Уимблдоне-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Во втором круге Рыбакина встретилась с американкой Кэти Макнэлли (50-е место) и обыграла ее в двух сетах — 6:1, 6:2. Таким образом, Елена вышла в третий раунд соревнований.

Елена Рыбакина начала выступление на турнире с победы над французской теннисисткой Лоис Буассон (154-е место) — 6:4, 1:6, 6:3.

Казахстанец Александр Бублик во втором раунде встретился с французом Кирианом Жаке, занимающим 139-е место в мировом рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился уверенной победой Бублика в трех сетах — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Таким образом, Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (19-я ракетка мира) и британцем Яном Чоински (100-й).

Напомним, Уимблдон-2026 проходит в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 64,2 миллиона фунтов стерлингов. Победитель соревнований заработает 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Анна Данилина прокомментировала победу в первом круге парного разряда Уимблдона.