Анна Данилина прокомментировала победу в первом круге парного разряда Уимблдона

Данилина в дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич вышла во второй круг женского парного разряда Уимблдона. В матче первого круга они обыграли казахстанку Юлию Путинцеву и канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

Комментируя встречу на послематчевой пресс-конференции, Данилина отметила, что ожидала непростого начала турнира.

— Выдался напряженный, непростой матч. Лейла и Юлия — хорошие игроки. Первый раунд турнира всегда непростой. Поэтому я рада, что сложилось так, что получилось выиграть, — сказала теннисистка.

При этом Данилина признала, что во втором сете их дуэт не сумел показать свою игру, однако смог перестроиться перед решающей партией.

— Второй сет совсем не сложился. Отдали брейк, и одно за другим. Такое часто бывает. Не очень хорошо сыграли. Опять же соперники проиграли первый сет и поэтому они будут играть лучше, они будут прибавлять. После таких сетов важно сделать паузу, успокоиться, перегруппироваться. Я всегда стараюсь фокусироваться на нашей игре, на том, что мы должны делать, — подчеркнула спортсменка.

По словам Данилиной, дуэту еще есть над чем работать, чтобы добиваться более стабильных результатов.

— В целом нужно быть более внимательными в ключевых эпизодах, действовать агрессивнее, лучше использовать подачу и не снижать темп игры, — отметила она.

Отвечая на вопрос о матче против хорошо знакомой ей казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой, спортсменка подчеркнула, что не воспринимала встречу как принципиальное казахстанское противостояние.

— Это, конечно, не совсем дерби, потому что все-таки это парный разряд, а не одиночный матч. С Юлей мы друг друга знаем очень давно, хорошие друзья. Но, когда играешь в паре, формат совсем другой: у каждой есть своя напарница, поэтому мы воспринимали это как обычный матч, — отметила она.

Данилина также прокомментировала тот факт, что, несмотря на успешные выступления в женском парном разряде, ей пока не удавалось пройти дальше второго круга Уимблдона.

— Не знаю. Как-то не складывались эти годы. Трава — все-таки другое покрытие, на котором мы играем совсем немного в течение сезона. Я тренируюсь, работаю, адаптируюсь. У каждого покрытия есть свои особенности. В прошлом году был неплохой травяной сезон, подводящий именно к Уимблдону. И опять же, мы проиграли будущим чемпионам, поэтому, в принципе, был неплохой сезон. Поэтому стараюсь каждый год совершенствоваться, — сказала теннисистка.

Ранее казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик признались, что стартовые встречи на Уимблдоне получились для них непростыми.