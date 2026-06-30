Рыбакина оценила старт на Уимблдоне: Есть ошибки, которые нужно исправить

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в рейтинге WTA, призналась, что стартовая встреча на Уимблдоне получилась непростой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Несмотря на существенную разницу в рейтинге, 23-летняя представительница Франции Лоис Буассон, занимающая 154-ю строчку рейтинга, сумела навязать борьбу. Итоговый счет встречи — 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Рыбакиной.

— Первый матч всегда бывает непростым. Но я рада, что смогла победить и получила возможность продолжить выступление на турнире, — сказала она в ходе послематчевой пресс-конференции во вторник вечером.

Говоря об игре соперницы, она отметила, что ей пришлось адаптироваться к непривычному стилю Буассон на травяном покрытии.

— Сложная соперница, достаточно высоко играла для травы, меняла ритм, много было резаных, коротких ударов, и мне не хватало в какие-то моменты реакции и работы ног. Но в целом я рада, что смогла выиграть этот матч. У меня будет еще один матч, где смогу себя показать и, может быть, исправить все эти ошибки. Поэтому есть над чем работать, — сказала теннисистка.

Елена Рыбакина также прокомментировала вопрос о возможности стать первой ракеткой мира.

— Конечно, это цель, и хочется добиться этого, так как сейчас я близка. Но я понимаю, что мне еще много над чем нужно работать. Стараюсь не думать о рейтинге, а исправлять свои ошибки и улучшать игру от матча к матчу, — подчеркнула спортсменка.

Рассуждая о том, что необходимо улучшить перед следующей игрой, Рыбакина подчеркнула, что физически чувствует себя хорошо, однако отдельные игровые компоненты еще требуют доработки.

— В целом я неплохо тренировалась, но не все получилось в игре. Физически я чувствую себя хорошо, никаких проблем нет. Подача могла быть лучше, поэтому будем работать и надеюсь, что все получится уже в следующем матче, — заключила Рыбакина.

Отметим, что казахстанские лидеры тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик успешно преодолели стартовый барьер на Уимблдоне.