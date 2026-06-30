Рыбакина и Бублик сделали первый шаг к титулу Уимблдона-2026

Казахстанские лидеры тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик успешно преодолели стартовый барьер на Уимблдоне-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оба спортсмена провели на кортах Лондона затяжные и драматичные матчи, вырвав победы в решающих сетах.

Вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина с большим трудом обыграла француженку Лоис Буассон (154-е место WTA).

Итоговый счет встречи — 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Рыбакиной. После уверенного первого сета казахстанка неожиданно провалила вторую партию, совершив большое количество невынужденных ошибок. Однако в решающем сете Рыбакина вернула концентрацию, сделала ключевой брейк и довела встречу до победы. За матч она выполнила 6 эйсов.

В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Кэти Макнэлли (США).

Первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик (10-й сеяный турнира) выдал настоящий камбэк в противостоянии с грозным австралийцем Танаси Коккинакисом. Итоговый счет: 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4 в пользу Бублика.

Почти 4-часовой матч превратился в затяжную дуэль подач. Проиграв обидный тай-брейк в третьем сете со счетом 10:12, Бублик не опустил руки. Он уверенно забрал четвертую партию, а в пятом сете сделал важнейший брейк в пятом гейме. Александр записал на свой счет 28 эйсов против 27 у соперника.

Далее Бублик встретится с французом Кирианом Жаке.

Казахстанские теннисисты реабилитировали команду после вчерашних вылетов Александра Шевченко и Юлии Путинцевой в одиночном разряде.

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