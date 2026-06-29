Битва за теннисную корону: как Рыбакиной стать первой ракеткой мира на Уимблдоне

На старте соревнований Арина Соболенко из Беларуси удерживает лидерство с 9090 очками, опережая Рыбакину (8143 очка) на 947 баллов.

Однако расклад сил в Лондоне играет на руку представительнице Казахстана. Соболенко предстоит защищать 780 рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал, в то время как у Рыбакиной «горят» всего 130 очков за третий раунд.

Золотые сценарии для Рыбакиной: что нужно для лидерства в WTA

Чтобы сместить Соболенко с вершины мирового рейтинга, Елене Рыбакиной необходимо выполнять следующие условия в зависимости от результатов конкурентки:

Осечка Соболенко до 1/8 финала: Рыбакиной достаточно дойти до четвертьфинала, чтобы сохранить шансы на теннисный трон.

Выход Соболенко в 1/8 или ¼ финала: казахстанке потребуется путевка в полуфинал как минимум.

Выход Соболенко в полуфинал: Елене обязательно нужно пробиваться в финал.

Прямое столкновение в финале: если Соболенко и Рыбакина разыграют титул между собой, победительница матча официально станет первой ракеткой мира.

Свой первый матч на лондонских кортах Рыбакина проведет 30 июня. Первой соперницей представительницы Казахстана, второй ракетки мира Елены Рыбакиной станет француженка Лоис Буассон (Франция, № 154 WTA). Если все пойдет по плану, то это будет «разминочный матч» для лидера казахстанского тенниса. Вторая ракетка мира значительно превосходит француженку в классе, мощи и опыте игры на травяном покрытии.

Кто еще представит Казахстан в Лондоне и когда матчи?

Помимо Елены Рыбакиной, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выступят еще пятеро казахстанских теннисистов:

В понедельник, 29 июня, Юлия Путинцева (№ 84 WTA) сыграет против Татьяны Марии из Германии (№ 112 WTA). Ожидается непростой матч против опытной немки, которая традиционно опасна на траве благодаря своему фирменному резаному удару. Юлия находится в хорошей форме и обязана проходить дальше.

В этот же день состоится матч Александр Шевченко (№ 98 ATP) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, № 4 ATP/3-й сев). Шевченко получил одного из самых сложных соперников на самом старте турнира. Канадец является явным фаворитом, и Александру придется прыгнуть выше головы для сенсации.

Во вторник, 30 июня, кроме Рыбакиной на корты Лондона выйдет Александр Бублик (№ 11 ATP). Его соперником будет Танаси Коккинакис (Австралия, № 492 ATP).

Несмотря на то, что Бублик обожает травяные корты, австралиец, несмотря на низкий текущий рейтинг из-за травм, обладает убойной подачей и умеет играть на быстрых кортах.

В четверг, 2 июля, в первом круге парного разряда ожидается противостояние двух казахстанок. Анна Данилина / Александра Крунич (Сербия) сыграет против Юлия Путинцева / Лейла Фернандес (Канада)

Это матч — главная интрига первой недели в парном разряде. Тандем Данилиной получил высокий 3-й номер посева, но им сразу же будут противостоять сыгранные Путинцева и Фернандес.

Юниор Зангар Нурланулы начнет свои выступления во вторую неделю турнира (ориентировочно с 4 июля).

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала возможность стать первой ракеткой мира.