Елена Рыбакина прокомментировала возможность стать первой ракеткой мира

— Это было бы потрясающе. Но, если честно, я не слишком об этом думаю, потому что мои предыдущие результаты были не такими хорошими, как мне хотелось. Сейчас для меня важно стараться прибавлять от матча к матчу и двигаться шаг за шагом, — сказала Рыбакина на пресс-конференции в субботу вечером.

Говоря о подготовке к травяному сезону, чемпионка Уимблдона-2022 отметила, что основной акцент был сделан на физической готовности и адаптации игры к особенностям покрытия.

— С точки зрения физической подготовки мы работаем над тем, чтобы играть с более низкой посадкой. Мне кажется, на траве очень важно уже с первых ударов играть агрессивно и использовать любую возможность взять инициативу. Мы много работали над этим, и после «Ролан Гаррос» у меня было достаточно времени на подготовку. Надеюсь, мы хорошо поработали. Посмотрим, как все сложится на этом турнире. Но, как мне кажется, все начинается именно с физической подготовки, а затем уже идет адаптация непосредственно на корте, — отметила теннисистка.

Рыбакину также попросили сравнить нынешние ощущения с теми, которые она испытывала во время своего победного Уимблдона в 2022 году. По ее словам, тогда триумф стал полной неожиданностью, а опыт выступления на решающих стадиях турнира позволил ей гораздо спокойнее воспринимать подобные ситуации.

— Когда я выиграла здесь в 2022 году, я совсем этого не ожидала, потому что до этого у меня не было каких-то выдающихся результатов. Все произошло совершенно неожиданно. Конечно, я никогда раньше не заходила так далеко по турнирной сетке. Начиная с четвертьфинала и полуфинала я очень нервничала. Было труднее спать, потому что ты не знаешь, чего ожидать дальше. Эмоций было очень много. Но я невероятно горжусь тем, что тогда сумела справиться с ними и выиграть этот титул. После этого ты уже знаешь этот путь, понимаешь, чего ожидать, и тебя уже не так многое может удивить, — рассказала Рыбакина.

Кроме того, 27-летняя казахстанская спортсменка ответила на вопрос, пересматривает ли записи своих лучших матчей во время подготовки к турнирам. По ее словам, видеоанализ остается важной частью тренировочного процесса и помогает находить эффективные игровые решения.

— Да, некоторые видео я пересматриваю — особенно отдельные моменты, когда у меня что-то хорошо получалось. Если сейчас какая-то деталь в игре не работает, всегда полезно вернуться и посмотреть, что, возможно, раньше я делала иначе. Не обязательно это должны быть матчи с того победного турнира. Это может быть матч годичной давности или любой другой момент, когда что-то получалось лучше. Или просто посмотреть, какой прогресс уже достигнут. Так что да, мы всегда стараемся пересматривать видео и анализировать свою игру, — добавила теннисистка.

В первом круге Уимблдона вторая ракетка мира встретится с 23-летней представительницей Франции Лоис Буассон, занимающей 154-е место в рейтинге WTA. В 2025 году француженка дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема» на домашнем «Ролан Гаррос», где сенсационно дошла до полуфинала, обыграв по пути двух соперниц из первой десятки — россиянку Мирру Андрееву и американку Джессику Пегулу. Позже она завоевала свой первый титул WTA в Гамбурге и завершила сезон на рекордной для себя 36-й строчке мирового рейтинга.

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