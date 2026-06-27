Александр Бублик рассказал, с каким настроением подходит к старту Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что подходит к старту Уимблдона в хорошем настроении. По его словам, ранний вылет с турнира ATP 500 в Галле позволил посвятить почти две недели подготовке к соревнованию серии «Большого шлема», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Накануне старта Уимблдона Александр Бублик в эксклюзивном интервью агентству Kazinform оценил свою физическую форму и поделился ожиданиями от первого матча.

— Подхожу к старту Уимблдона с позитивным настроением. Сезон проходит, наверное, не на пике того, чего мы ожидали, но и не на самом дне, что важно. Впереди большое количество турниров. Есть цели, которые хотелось бы выполнить, показать результат — может быть, здесь, может, на следующем турнире. Вообще цель такая, чтобы играть более стабильно. Проиграл рано в Галле, к сожалению, но было время подготовиться. Получается почти две недели тренировок, неделю уже в Лондоне. Поэтому все хорошо, — поделился теннисист.

Говоря о целях на нынешний Уимблдон и ближайшую часть сезона, занимающий 11-е место в рейтинге ATP спортсмен отметил, что рассчитывает чаще выходить в решающие стадии соревнований.

— Постараться выигрывать больше матчей, доходить до финальной стадии турниров, как я это делал в прошлом году и в начале этого года. Я был два раза в полуфиналах — в Женеве в мае и Штутгарте в июне. Наверное, нужно выиграть те матчи, которые по идее должен выигрывать, — сказал Бублик.

Казахстанский теннисист также прокомментировал предстоящий матч первого круга против австралийца Танаси Коккинакиса. По словам Бублика, статус фаворита не имеет для него принципиального значения.

— Фаворитом я играю почти большинство своих матчей за последний год. Поэтому тут ничего нового. Я думаю, что это не имеет никакого значения в современном теннисе, потому что все играют хорошо. Любой игрок может показать высокий уровень, и это отражается на результатах как лидеров тура, так и теннисистов среднего уровня. Поэтому нужно максимально серьезно настраиваться на матч, четко придерживаться своего плана и надеяться на лучшее, — отметил спортсмен.

С Коккинакисом казахстанец встречался лишь однажды — в 2018 году. Бублик также рассказал, насколько подробно его команда изучает игру соперников перед матчами. По его словам, в случае с австралийцем полноценный анализ затруднен из-за небольшого количества встреч, которые тот провел после возвращения на корт.

— Неизвестно, как он играл до травмы, поэтому непонятно, можно ли сравнивать это с тем, как он играет сейчас. Если смотреть статистически, можно взять последние 10-12 матчей, но он сыграл их за два года. Поэтому здесь сложно подходить к аналитике соперника с этой стороны. Нужно думать о себе, натренировать и напрактиковать те комбинации, которые будут работать на траве и будут для меня наиболее эффективными, а затем стараться их исполнять, — резюмировал казахстанский теннисист.

Напомним, Уимблдон увеличил призовой фонд после требований теннисистов. В 2026 году участники разыграют 64,2 млн фунтов стерлингов ($85,7 млн), что на 20% больше по сравнению с прошлым сезоном. Это крупнейшее увеличение выплат за всю историю турнира.

Ранее Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали первых соперниц на старте Уимблдона.