Рыбакина и Путинцева узнали первых соперниц на старте Уимблдона-2026

Казахстанские теннисистки узнали первых соперниц на Уимблдоне-2026. Стартовые матчи пройдут 29 июня. Елена Рыбакина начнет свой путь на турнире Большого шлема противостоянием с француженкой Лоис Буассон (154-е место в рейтинге WTA). В этот же день Юлия Путинцева скрестит ракетки с представительницей Германии Татьяной Марией, занимающей 112-ю строчку мирового чарта.

Организаторы также представили расклад потенциальных четвертьфиналов. Согласно сетке, на этой стадии турнира Рыбакина (второй номер посева) может встретиться с американкой Амандой Анисимовой (шестой номер посева). Другие прогнозируемые пары топ-8 выглядят следующим образом: Арина Соболенко (1) — Мирра Андреева (5), Джессика Пегула (4) — Кори Гауфф (7) и Элина Свитолина (8) — Ига Швентек (3).

Отметим, что в 2022 году Елена Рыбакина вписала свое имя в историю отечественного спорта, став первой чемпионкой Большого шлема из Казахстана. Тогда в решающем трехсетовом матче на лондонских кортах она нанесла поражение Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее мы выяснили, когда Елена Рыбакина может возглавить рейтинг WTA.