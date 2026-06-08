Рыбакина сократила отставание от Соболенко: когда она может возглавить рейтинг WTA

WTA выпустила обновленные рейтинги теннисисток-профессионалов по итогам второго в сезоне-2026 турнира Большого шлема — Ролан Гаррос. Елена Рыбакина сохранила за собой вторую строчку, а на первой по-прежнему располагается Арина Соболенко из Беларуси.

На первый взгляд, ничего нового в этом нет, ведь такое положение дел в мировом рейтинге WTA сохраняется с 16 марта 2026 года. Другое дело, что после Ролан Гаррос разрыв в набранных баллах между теннисистками на первой и второй строчках рейтинга сократился. На Ролан Гаррос-2026 Рыбакина неожиданно проиграла во втором круге, а Соболенко — в четвертьфинале. Однако, обе теннисистки защищали разное количество баллов, заработанных на прошлогоднем Ролан Гаррос: тогда Рыбакина дошла до четвертого круга, а Соболенко играла в финале. В итоге разрыв в рейтинге между Рыбакиной и Соболенко сократился до 947 очков, хотя еще на прошлой неделе составлял 1347 баллов.

Впереди у теннисисткок соревнования на травяном покрытии и третий в сезоне Большой шлем — Уимблдон. И уже это время Рыбакина может возглавить мировой рейтинг. Для этого нужно, чтобы Рыбакина защитила очки за полуфинал на Queen’s Club Championships. В этом случае отставание Рыбакиной от Соболенко до начала Уимблдона составит 500 очков. И уже на турнире Большого шлема настанет момент истины. Рыбакиной нужно пройти дальше третьего круга (до этой стадии она доходила в прошлом году и данные баллы в рейтинге ей нужно защитить).

Ранее Елена Рыбакина объяснила свое поражение на «Ролан Гаррос».