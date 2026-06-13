Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 250 в Штуттгарте

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в полуфинале турнира категории ATP 250 в немецком Штуттгарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший третий номер посева, в матче очередной стадии встречался с девятой ракеткой планеты американцем Тейлором Фритцем.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Бублика с итоговым счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Александр совершил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех заработанных.

Таким образом, Бублик завершил выступление на турнире в Штуттгарте.