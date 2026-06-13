Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Штуттгарте

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанский теннисист, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший третий номер посева на травяных соревнованиях в Германии, в матче третьего круга встречался с 93-й ракеткой планеты французом Джованни Мпетши-Перрикаром.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Бублика с итоговым счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час и 30 минут. За это время Александр совершил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния между итальянцем Маттиа Белуччи и американцем Тейлором Фритцем.

Отметим, в парном разряде Бублик, который выступал на турнире в Штуттгарте в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом снялись с соревнований на стадии второго круга.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина проиграла 73-й ракетке мира на турнире в Лондоне.