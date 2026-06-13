Елена Рыбакина проиграла 73-й ракетке мира на турнире в Лондоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) досрочно завершила выступление на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Рыбакина встретилась с британкой Кэти Бултер (73-е место) и уступила ей по итогам трех сетов — 5:7, 6:2, 4:6. Таким образом, Елена не смогла пробиться в полуфинал.

Напомним, что для Елены Рыбакиной это был второй матч за день: ранее она также сыграла с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (52-е место) и выиграла у нее в трех сетах — 6:7, 7:5, 6:0.

В этом году казахстанка считалась главным фаворитом турнира в Лондоне — она была посеяна под первым номером.