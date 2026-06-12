Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании

Вторая ракетка планеты, посеянная на лондонских кортах под первым номером, провела непростой поединок против представительницы Германии Татьяны Марии (52-е место в рейтинге WTA).

Матч превратился в трехсетовую драму и продлился 2 часа 12 минут. Уступив стартовую партию на тай-брейке, Рыбакина переломила ход игры. В решающем сете казахстанка полностью доминировала на корте, не оставив сопернице ни одного гейма. Итоговый счет встречи — 6:7 (4:7), 7:5, 6:0.

За время матча Елена отметилась 8 эйсами, совершила 4 двойные ошибки и перевела в выигранные очки 5 брейк-поинтов из 13. За выход в полуфинал соревнований Рыбакина поспорит с местной теннисисткой Кэти Бултер, которая ранее выбила из борьбы румынку Жаклин Кристиан.

Ранее сообщалось, какой результат нужно показать Рыбакиной в Лондоне, чтобы приблизиться в рейтинге WTA к первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.