Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании
Лидер женского тенниса Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела барьер второго раунда на турнире WTA 500 в Великобритании, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вторая ракетка планеты, посеянная на лондонских кортах под первым номером, провела непростой поединок против представительницы Германии Татьяны Марии (52-е место в рейтинге WTA).
Матч превратился в трехсетовую драму и продлился 2 часа 12 минут. Уступив стартовую партию на тай-брейке, Рыбакина переломила ход игры. В решающем сете казахстанка полностью доминировала на корте, не оставив сопернице ни одного гейма. Итоговый счет встречи — 6:7 (4:7), 7:5, 6:0.
За время матча Елена отметилась 8 эйсами, совершила 4 двойные ошибки и перевела в выигранные очки 5 брейк-поинтов из 13. За выход в полуфинал соревнований Рыбакина поспорит с местной теннисисткой Кэти Бултер, которая ранее выбила из борьбы румынку Жаклин Кристиан.
Ранее сообщалось, какой результат нужно показать Рыбакиной в Лондоне, чтобы приблизиться в рейтинге WTA к первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.