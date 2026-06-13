Уимблдон увеличил призовой фонд после требований теннисистов

В 2026 году участники разыграют 64,2 млн фунтов стерлингов ($85,7 млн), что на 20% больше по сравнению с прошлым сезоном. Это крупнейшее увеличение выплат за всю историю турнира, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3,6 млн фунтов стерлингов (около $4,8 млн). Годом ранее размер призовых для чемпионов составлял 3 млн фунтов.

Несмотря на рекордный рост выплат, часть игроков продолжает настаивать на пересмотре финансовой модели турниров Большого шлема. Теннисисты считают, что организаторы распределяют между участниками значительно меньшую долю доходов по сравнению с турнирами ATP и WTA.

Отмечается, что представители игроков предлагали увеличить общий призовой фонд Уимблдона примерно до 70 млн фунтов стерлингов (около $95 млн). Это позволило бы приблизить долю выплат к уровню ведущих турниров ATP и WTA, где игроки получают около 22% доходов. На турнирах Большого шлема этот показатель оценивается примерно в 15%.

Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс сообщила, что Уимблдон остается некоммерческой организацией и направляет большую часть доходов на развитие тенниса в Великобритании. По ее словам, около 90% излишков реинвестируется в национальный теннис.

Помимо размера призовых, теннисисты поднимают вопросы пенсионного обеспечения, расширения турнирных сеток, плотности календаря, позднего завершения матчей и недостаточного взаимодействия с организаторами крупнейших соревнований.

Ранее казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обратилась к Главе государства с просьбой о поддержке. Она заявила о сложностях с финансированием подготовки к международным турнирам и взаимодействием с Министерством туризма и спорта.