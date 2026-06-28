Анна Данилина: На Уимблдоне легких матчей не бывает

Казахстанская теннисистка Анна Данилина рассказала о подготовке к Уимблдону, взаимодействии с партнершей Александрой Крунич и предстоящем матче первого круга против Лейлы Фернандес и Юлии Путинцевой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

В преддверии соревнований Данилина, занимающая шестое место в парном рейтинге WTA, призналась, что подходит к Уимблдону с отличным настроением.

— Мне всегда нравится здесь находиться. Каждый раз приезжаю с хорошими, позитивными эмоциями, с хорошим настроем. Поэтому только лучшее и только вперед, — сказала она в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

Говоря о статусе одного из сильнейших дуэтов сезона, теннисистка отметила, что не придает этому большого значения. В текущем году вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич, занимающей пятую строчку мирового парного рейтинга WTA, они выиграли турнир WTA 1000 в Дохе, а также дошли до финалов Открытого чемпионата Австралии, турнира в Индиан-Уэллсе и «Ролан Гаррос».

— Турниры Большого шлема отличаются от всех остальных, и у каждого теннисиста есть шансы. Поэтому я подхожу к каждому новому турниру как к новому старту. Задача всегда стоит побеждать. Стараюсь концентрироваться на каждом конкретном матче и постепенно продвигаться дальше по сетке. На турнирах Большого шлема собираются сильнейшие игроки со всего мира, поэтому легких встреч здесь не бывает, — подчеркнула она.

По словам Данилиной, залогом стабильных результатов их пары стала сыгранность.

— Мы с Александрой Крунич выступаем вместе уже больше года. Начали играть на «Ролан Гаррос» в прошлом году, и за это время появилась сыгранность. Мы привыкли друг к другу, хорошо знаем сильные и слабые стороны каждой и стараемся максимально дополнять друг друга. У каждой свой стиль, и именно взаимопонимание на корте помогает добиваться результата, — отметила казахстанская спортсменка.

Данилина также рассказала, как чувствует себя на травяных кортах Уимблдона.

— Предыдущие годы здесь были не самыми удачными, но мне нравится травяное покрытие. Я продолжаю учиться играть на нем, адаптируюсь, приходится немного менять свой теннис. Стараюсь действовать более агрессивно. В целом мне нравится, продолжаю работать, — сказала она.

Отдельно теннисистка прокомментировала матч первого круга, в котором ей предстоит встретиться с казахстанкой Юлией Путинцевой и канадкой Лейлой Фернандес. По ее словам, присутствие соотечественницы по другую сторону сетки никак не скажется на подготовке.

— Никакой особенной подготовки не будет. Конечно, я очень хорошо знаю Юлю, так же, как и она меня. Но это парный матч, а не одиночная встреча. У нее есть напарница, у меня есть напарница, поэтому это совсем другая игра. Буду готовиться так же, как и ко всем другим матчам. Знаю, что будет хороший матч, и постараюсь показать свой лучший теннис, — заключила Данилина.

Матчи парного разряда Уимблдона стартуют 2 июля. Точное расписание встреч организаторы объявят позднее.

Ранее Александр Бублик рассказал, с каким настроением подходит к старту Уимблдона.