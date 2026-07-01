Бублик раскритиковал свою игру после победы на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода во второй круг Уимблдона признался, что остался недоволен своей игрой и рассчитывает прибавить в следующем матче, передает корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

29-летний Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, успешно стартовал на турнире, обыграв 30-летнего австралийца Танаси Коккинакиса (491-й в рейтинге ATP). Встреча продолжалась почти четыре часа и завершилась победой казахстанца со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Подводя итоги матча, Бублик отметил, что рад победе, однако считает, что способен показывать более качественный теннис. По его словам, по ходу встречи он допустил слишком много невынужденных ошибок и не реализовал ряд своих возможностей.

— Рад, что получилось выиграть. Не очень доволен своей игрой. Допускал невынужденные ошибки, которые обычно не допускаю. Сам уровень игры был приемлемый для того, чтобы выиграть этот матч. Хорошо, что так сложилось, потому что могло сложиться по-разному. Нужно продолжать прогрессировать, продолжать работать и стараться показать более высокий уровень тенниса в следующей игре, — сказал спортсмен в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

Отвечая на вопрос об уровне сопротивления соперника, Бублик подчеркнул, что ожидал непростой встречи, а его команда тщательно готовилась к матчу.

— Я примерно так и предполагал. Мы готовились очень усердно, понимали уровень человека, с которым я играю. Мы понимали, что если он сыграет на своем пике, то матч может получиться именно таким. Проблема была в том, что я сам был далек от своей оптимальной формы. Но такие матчи тоже нужно выигрывать. Они придают уверенности, и теперь нужно постараться показать высокий уровень тенниса в следующем круге, — подчеркнул он.

По словам Бублика, двух недель подготовки к травяным кортам Уимблдона недостаточно. Однако некоторые элементы, отработанные на тренировках, все же принесли результат.

— Две недели — недостаточный срок, чтобы полностью приспособиться к траве, играть правильно, использовать тактические схемы и связки, которые ты отрабатываешь. Но, безусловно, какие-то из этих наработок сработали и приносили мне результат, — отметил спортсмен.

Говоря о том, какие компоненты игры требуют улучшения, Александр Бублик признался, что полностью доволен лишь своей подачей.

— Наверное, единственное, что было на достойном уровне, — это подача. Все остальное нужно улучшать и в следующем матче показать более высокий уровень, — сказал теннисист.

Во втором круге Уимблдона Бублик сыграет с 25-летним французом Кирианом Жаке (139-й в рейтинге ATP), который в своем стартовом матче обыграл литовца Вилиуса Гаубаса.

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