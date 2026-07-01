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    Казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде

    Казахстанские борцы греко-римского стиля начали чемпионат Азии U20 в Паттайе (Таиланд) с трех наград — двух серебряных и одной бронзовой, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК. 

    Казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде
    Фото: международная федерация борьбы

    Серебряным призером в весовой категории до 77 кг стал Бакдаулет Турсынбек, уступивший в финальной схватке представителю Узбекистана Огабеку Аскаралиеву.

    Еще одно серебро Казахстану принес Алихан Тагаев, который в финале весовой категории до 87 кг проиграл борцу из Кыргызстана Муслиму Мамырову.

    Бронзовую награду в категории до 55 кг выиграл Амирмухаммед Кабулов. В поединке за третье место он оказался сильнее кыргызстанца Курманбека Алимжанова.

    Напомним, УЕФА назначил казахстанца официальным делегатом на матч Лиги Европы. Также Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Нидерландах.

    Спорт Бронза спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Серебро НОК Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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