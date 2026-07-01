Казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде

Казахстанские борцы греко-римского стиля начали чемпионат Азии U20 в Паттайе (Таиланд) с трех наград — двух серебряных и одной бронзовой, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Серебряным призером в весовой категории до 77 кг стал Бакдаулет Турсынбек, уступивший в финальной схватке представителю Узбекистана Огабеку Аскаралиеву.

Еще одно серебро Казахстану принес Алихан Тагаев, который в финале весовой категории до 87 кг проиграл борцу из Кыргызстана Муслиму Мамырову.

Бронзовую награду в категории до 55 кг выиграл Амирмухаммед Кабулов. В поединке за третье место он оказался сильнее кыргызстанца Курманбека Алимжанова.

Напомним, УЕФА назначил казахстанца официальным делегатом на матч Лиги Европы. Также Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Нидерландах.