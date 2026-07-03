Шесть горняков пострадали на Орловской шахте в области Абай

Шесть работников Орловской шахты обратились за медицинской помощью после нештатной остановки шахтной клети в области Абай. Всем пострадавшим диагностировали ушибы легкой степени, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в KAZ Minerals, происшествие произошло 1 июля во время движения клети, предназначенной для спуска и подъема работников.

— Во время движения произошла посадка шахтной клети на посадочный кулак. В результате резкой остановки шесть работников Орловской шахты обратились за медицинской помощью в здравпункт предприятия, — сообщил менеджер департамента корпоративных связей KAZ Minerals Ермек Дюзкенев.

По информации компании, троим горнякам после осмотра диагностировали ушибы легкой степени. После оказания медицинской помощи их направили на амбулаторное лечение.

Еще троих работников для дополнительного обследования доставили в больницу Семея. По итогам обследования врачи также выявили у них ушибы легкой степени. Госпитализация не потребовалась, пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

В компании пояснили, что посадочный кулак представляет собой специальный механизм в вертикальном стволе шахты, который фиксирует клеть на заданном уровне для ее точной остановки.

— Причины срабатывания посадочного кулака во время движения клети будут установлены в ходе расследования, — отметили в KAZ Minerals.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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