Горняки Жезказгана подняли вопрос оснащения шахт

Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника потребовали обратить внимание на состояние техники и условия работы. После встречи с коллективом компания заявила о необходимости ускорить инвестиции в модернизацию производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний «Казахмыс» с вопросами, касающимися технического состояния оборудования и условий труда на предприятии. Для обсуждения ситуации была организована встреча с представителями трудового коллектива.

В ходе разговора работники озвучили ряд замечаний и предложений, связанных с производственными процессами и материально-техническим обеспечением. Все поднятые вопросы руководство компании пообещало рассмотреть в установленном порядке.

Как отметили в «Казахмысе», значительная часть обращений касалась состояния оборудования, которое стало одной из наиболее острых тем для работников.

В компании признали, что существующие проблемы связаны с недостаточным финансированием в предыдущие годы, и заявили о намерении ускорить реализацию инвестиционной программы.

— Основная часть вопросов касалась технического состояния оборудования в связи с недостаточным финансированием в течение длительного периода прошлых лет. В связи с этим руководство намерено расширить и ускорить инвестиционную программу для повышения надежности и безопасности, а также дальнейшего улучшения условий труда работников, — сообщили в Группе компаний «Казахмыс».

В компании также заявили, что продолжат взаимодействие с представителями трудового коллектива по вопросам, связанным с производственной деятельностью и условиями труда.

По сообщению «Казахмыс», предприятие продолжает работу в штатном режиме, а производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными планами.

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