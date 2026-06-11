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    Горняки Жезказгана подняли вопрос оснащения шахт

    Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника потребовали обратить внимание на состояние техники и условия работы. После встречи с коллективом компания заявила о необходимости ускорить инвестиции в модернизацию производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Горняки Жезказгана подняли вопрос оснащения шахт
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний «Казахмыс» с вопросами, касающимися технического состояния оборудования и условий труда на предприятии. Для обсуждения ситуации была организована встреча с представителями трудового коллектива.

    В ходе разговора работники озвучили ряд замечаний и предложений, связанных с производственными процессами и материально-техническим обеспечением. Все поднятые вопросы руководство компании пообещало рассмотреть в установленном порядке.

    Как отметили в «Казахмысе», значительная часть обращений касалась состояния оборудования, которое стало одной из наиболее острых тем для работников.

    В компании признали, что существующие проблемы связаны с недостаточным финансированием в предыдущие годы, и заявили о намерении ускорить реализацию инвестиционной программы.

    — Основная часть вопросов касалась технического состояния оборудования в связи с недостаточным финансированием в течение длительного периода прошлых лет. В связи с этим руководство намерено расширить и ускорить инвестиционную программу для повышения надежности и безопасности, а также дальнейшего улучшения условий труда работников, — сообщили в Группе компаний «Казахмыс».

    В компании также заявили, что продолжат взаимодействие с представителями трудового коллектива по вопросам, связанным с производственной деятельностью и условиями труда.

    По сообщению «Казахмыс», предприятие продолжает работу в штатном режиме, а производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными планами.

    Ранее сообщалось, что в ВКО под обвалом горной массы погиб шахтер.

    Казахмыс Регионы Казахстана Шахтеры Шахты Жезказган
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор