Продукцию из ЕАЭС и ЦА будут тестировать в новой лаборатории в Казахстане

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с президентом по региону СНГ и Центральной Азии Philip Morris International Марко Мариотти, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Открывая встречу, Серик Жумангарин поблагодарил компанию за многолетнее сотрудничество и вклад в развитие экономики Казахстана.

— Philip Morris Kazakhstan на протяжении многих лет является одним из крупнейших иностранных инвесторов страны. Мы высоко ценим вклад компании в создание рабочих мест, развитие производственного потенциала, внедрение современных технологий и укрепление экспортных возможностей Казахстана, — отметил вице-премьер.

Фото: Правительство РК

Также в ходе встречи стороны обсудили разработку проекта технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую и безникотиновую продукцию.

Вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан поддерживает формирование единых подходов к техническому регулированию в рамках ЕАЭС. Вместе с тем разрабатываемый технический регламент должен учитывать особенности национального законодательства государств — членов Союза, обеспечивать высокий уровень защиты здоровья населения и не создавать правовых коллизий при регулировании различных категорий никотинсодержащей продукции.

Фото: Правительство РК

— Особое внимание было уделено необходимости соблюдения действующего законодательства в сфере охраны здоровья населения, а также международных обязательств страны в области контроля над табаком. В этой связи было отмечено, что Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» установлен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, — сообщили в Правительстве РК.

Фото: Правительство РК

Марко Мариотти проинформировал о планах компании создать в Казахстане современную лабораторию по тестированию и анализу продукции для обслуживания предприятий стран ЕАЭС, Южного Кавказа и Центральной Азии. Проект планируется реализовать за счет собственных инвестиций компании в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, по итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия по вопросам технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза, обеспечении благоприятного инвестиционного климата и соблюдении требований национального законодательства в сфере защиты здоровья населения.

Напомним, в Казахстане планируют создать экспортный хаб для поставок продукции в страны ЕАЭС и ЦА.