Экспортный хаб для поставок продукции в страны ЕАЭС и ЦА планируют создать в Казахстане

Anadolu Group работает в Казахстане с 1994 года. Производство напитков запущено в 1997 году. Сегодня группа представлена предприятиями АО ИП «Efes Kazakhstan» и ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс». За время работы в экономику страны инвестировано порядка одного миллиарда долларов, создано пять производственных площадок. С 2013 года выплачено 360 млрд тенге налогов и обеспечено свыше 10 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.

Открывая встречу, Серик Жумангарин отметил, что защита прав инвесторов, стабильность и предсказуемость экономической политики остаются неизменными приоритетами правительства Казахстана. Он поблагодарил Anadolu Group за вклад в развитие обрабатывающей промышленности и пищевой отрасли.

— Казахстан придает большое значение развитию сотрудничества с международными компаниями. По поручению Главы государства правительство последовательно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата, защитой прав инвесторов и обеспечением стабильных условий для ведения бизнеса, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Представители Anadolu Group отметили, что Казахстан является для компании вторым по значимости рынком после Турции. В настоящее время реализуется новый инвестиционный проект. Также рассматривается возможность создания в Казахстане экспортного хаба для поставок продукции в страны Евразийского экономического союза и Центральной Азии.

Стороны обсудили дальнейшее развитие производств в Казахстане, включая вопросы совершенствования акцизной политики в отношении отдельных видов алкогольной продукции, развития системы цифровой маркировки товаров и перспективы введения налога на сахаросодержащие напитки. Серик Жумангарин отметил, что перенос сроков внедрения цифровой маркировки был принят с учетом мнения крупных производителей и даст им время своевременно подготовиться к новым требованиям.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам расширения экспортного потенциала казахстанских предприятий. Представители Anadolu Group предложили рассмотреть возможность выпуска пивной продукции в ПЭТ-упаковке исключительно для экспорта в страны, где такой формат пользуется высоким спросом. Вице-премьер сообщил, что данный вопрос уже прорабатывается. При этом возможные изменения национального законодательства будут рассматриваться только при условии, что такая продукция будет предназначена исключительно для внешних рынков.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Обсуждая инициативу по введению налога на сахаросодержащие напитки в Казахстане, вице-премьер отметил, что данный вопрос рассматривается с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и находится на стадии обсуждения в рамках Концепции развития здравоохранения. Правительство открыто к дальнейшему диалогу с бизнесом по этому вопросу.

В ходе встречи Серик Жумангарин также рассказал о реализации проектов по развитию отечественной сахарной отрасли. В частности, о создании в Жамбылской области крупного сахарного кластера, что позволит в ближайшие годы существенно увеличить производство сахара и обеспечить перерабатывающие предприятия отечественным сырьем.

Подводя итоги встречи, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Серик Жумангарин подчеркнул важность вовлечения казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных международных инвесторов, в том числе в сферах упаковки, логистики и транспорта, и подтвердил готовность Правительства оказывать Anadolu Group необходимое содействие в реализации действующих и новых инвестиционных проектов.

Ранее Президент Казахстана принял председателя холдинга Anadolu Group Камиля Сулеймана Языджи.