Экспортный хаб для поставок продукции в страны ЕАЭС и ЦА планируют создать в Казахстане
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с председателем правления холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Anadolu Group работает в Казахстане с 1994 года. Производство напитков запущено в 1997 году. Сегодня группа представлена предприятиями АО ИП «Efes Kazakhstan» и ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс». За время работы в экономику страны инвестировано порядка одного миллиарда долларов, создано пять производственных площадок. С 2013 года выплачено 360 млрд тенге налогов и обеспечено свыше 10 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.
Открывая встречу, Серик Жумангарин отметил, что защита прав инвесторов, стабильность и предсказуемость экономической политики остаются неизменными приоритетами правительства Казахстана. Он поблагодарил Anadolu Group за вклад в развитие обрабатывающей промышленности и пищевой отрасли.
— Казахстан придает большое значение развитию сотрудничества с международными компаниями. По поручению Главы государства правительство последовательно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата, защитой прав инвесторов и обеспечением стабильных условий для ведения бизнеса, — подчеркнул Серик Жумангарин.
Представители Anadolu Group отметили, что Казахстан является для компании вторым по значимости рынком после Турции. В настоящее время реализуется новый инвестиционный проект. Также рассматривается возможность создания в Казахстане экспортного хаба для поставок продукции в страны Евразийского экономического союза и Центральной Азии.
Стороны обсудили дальнейшее развитие производств в Казахстане, включая вопросы совершенствования акцизной политики в отношении отдельных видов алкогольной продукции, развития системы цифровой маркировки товаров и перспективы введения налога на сахаросодержащие напитки. Серик Жумангарин отметил, что перенос сроков внедрения цифровой маркировки был принят с учетом мнения крупных производителей и даст им время своевременно подготовиться к новым требованиям.
Отдельное внимание стороны уделили перспективам расширения экспортного потенциала казахстанских предприятий. Представители Anadolu Group предложили рассмотреть возможность выпуска пивной продукции в ПЭТ-упаковке исключительно для экспорта в страны, где такой формат пользуется высоким спросом. Вице-премьер сообщил, что данный вопрос уже прорабатывается. При этом возможные изменения национального законодательства будут рассматриваться только при условии, что такая продукция будет предназначена исключительно для внешних рынков.
Обсуждая инициативу по введению налога на сахаросодержащие напитки в Казахстане, вице-премьер отметил, что данный вопрос рассматривается с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и находится на стадии обсуждения в рамках Концепции развития здравоохранения. Правительство открыто к дальнейшему диалогу с бизнесом по этому вопросу.
В ходе встречи Серик Жумангарин также рассказал о реализации проектов по развитию отечественной сахарной отрасли. В частности, о создании в Жамбылской области крупного сахарного кластера, что позволит в ближайшие годы существенно увеличить производство сахара и обеспечить перерабатывающие предприятия отечественным сырьем.
Подводя итоги встречи, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Серик Жумангарин подчеркнул важность вовлечения казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных международных инвесторов, в том числе в сферах упаковки, логистики и транспорта, и подтвердил готовность Правительства оказывать Anadolu Group необходимое содействие в реализации действующих и новых инвестиционных проектов.
Ранее Президент Казахстана принял председателя холдинга Anadolu Group Камиля Сулеймана Языджи.