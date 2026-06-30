Более 300 млрд тенге направят на развитие животноводства и льготные кредиты

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ветеринарной службы и животноводческой отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В нем приняли участие члены Правительства, депутаты Парламента, представители научного сообщества, фермеры, руководители аграрных предприятий и ветераны отрасли со всех регионов страны.

От имени Премьер-министра Олжаса Бектенова участников мероприятия поздравил заместитель руководителя Правительства — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

— Животноводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. По поручению Главы государства Правительством утверждены Комплексные планы развития животноводства и ветеринарии на предстоящие пять лет. Они станут основой качественной модернизации отрасли, повышения ее эффективности и конкурентоспособности, — отметил вице-премьер.

Особое внимание Правительство уделяет обеспечению доступного финансирования. Только в текущем году на реализацию программ льготного долгосрочного и краткосрочного кредитования в сфере животноводства направлено 300 млрд тенге.

Фото: Правительство РК

Как отметили в Правительстве, принятые меры государственной поддержки позволят увеличить объемы производства, повысить продуктивность и создать дополнительные возможности для сельских товаропроизводителей.

— Правительство и впредь будет создавать необходимые условия для внедрения современных технологий, развития экспортного потенциала, расширения рынков сбыта и повышения благосостояния сельских тружеников, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Фото: Правительство РК

— В этом году мы чествуем специалистов двух отраслей совместно, и это символично. Ведь современное животноводство и сильная ветеринарная служба неразделимы. Вместе вы формируете одну из важнейших отраслей экономики Казахстана. По итогам 2025 года объем валовой продукции животноводческой отрасли достиг 3,8 трлн тенге, увеличившись на 3,3%. Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы предусматривает качественную модернизацию отрасли, рост производства и повышение эффективности государственной поддержки. На развитие отрасли в этом году направлено более 300 млрд тенге, — отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

В рамках реализации Комплексного плана развития животноводства запущены новые льготные кредитные продукты «Игілік», «Береке» и «Жайлау», направленные на приобретение племенного поголовья, пополнение оборотных средств и развитие пастбищной инфраструктуры.

Фото: Правительство РК

Также в целях повышения продуктивности усиливаются меры господдержки современных технологий воспроизводства, внедряются стимулы для племенного животноводства.

— Комплексным планом развития ветеринарии на 2026–2030 годы предусмотрено 66 млрд тенге на строительство и модернизацию объектов ветеринарной инфраструктуры, оснащение лабораторий современным оборудованием, обновление специализированного транспорта и укрепление материально-технической базы. Еще 22 млрд тенге будет направлено на повышение заработной платы ветеринарных специалистов и развитие кадрового потенциала отрасли, — сообщили в Правительство Казахстана.

Завершилась церемония торжественным вручением государственных и ведомственных наград.

Напомним, фермерам Казахстана стали доступны новые льготные кредиты под 5–6% годовых.