Фермерам Казахстана стали доступны новые льготные кредиты под 5–6% годовых

В рамках Комплексного плана развития животноводства внедрен новый кредитный продукт льготного финансирования «Жайлау», направленный на дальнейшее развитие пастбищного животноводства и укрепление продовольственной безопасности страны, передает Kazinform.

Программа «Жайлау» предусматривает поддержку создания новых животноводческих хозяйств мощностью от 300 голов КРС или от 1000 голов МРС.

Реализация программы позволит укрепить производственную инфраструктуру отрасли, увеличить объемы производства животноводческой продукции и создать дополнительные рабочие места в сельской местности.

Условия программы «Жайлау»:

* годовая ставка вознаграждения – не более 6%

* срок кредитования – до 10 лет

* сумма финансирования – до 350 млн тенге для проектов по разведению КРС и до 200 млн тенге для проектов по разведению МРС.

Одновременно расширены направления льготного финансирования по программам «Игілік» и «Береке», а также по направлению «Пополнение оборотных средств».

Теперь действие программ распространяется не только на скотоводство, но и на другие отрасли животноводства, включая овцеводство, коневодство, верблюдоводство, пчеловодство, свиноводство и мараловодство.

Программы «Игілік» и «Береке» ориентированы на поддержку сельхозтоваропроизводителей путем финансирования приобретения высокопродуктивного племенного скота. Реализация данных мер позволит обеспечить рост поголовья сельскохозяйственных животных, повысить генетический потенциал стад, а также увеличить продуктивность и эффективность производства животноводческой продукции.

Условия программы «Игілік»:

* приобретение импортного поголовья КРС от 100 голов или МРС от 500 голов;

* приобретение импортного или отечественного племенного поголовья лошадей, верблюдов, свиней, пчел и маралов

* годовая ставка вознаграждения – не более 6%

* срок кредитования – до 7 лет.

Условия программы «Береке»:

* приобретение импортного поголовья КРС от 500 голов или МРС от 1000 голов

* годовая ставка вознаграждения – не более 6%

* срок кредитования – до 7 лет.

В зависимости от направления финансирования и вида приобретаемого скота предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения сроком от 12 до 30 месяцев.

Направление «Пополнение оборотных средств»

Предусмотрено финансирование:

* на приобретение кормов и кормовых добавок

* закуп горюче-смазочных материалов

* оплату труда работников

* приобретение ветеринарных препаратов

* закуп запасных частей для кормоприготовительной и кормораздаточной техники и оборудования.

Основные условия:

* годовая ставка вознаграждения – не более 5%

* срок кредитования – до 12 месяцев.

Расширены каналы финансирования за счет привлечения региональных СПК.

Для получения подробной информации об условиях участия в программах льготного кредитования сельхозтоваропроизводители могут обратиться в областные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация» и региональные СПК при акиматах областей.

Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2026 года объем валовой продукции животноводства превысил 1 трлн 158 млрд тенге.

