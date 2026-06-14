Объем продукции животноводства в Казахстане превысил 1,1 трлн тенге

Во второе воскресенье июня в Казахстане отмечается День работников животноводства. Профессиональный праздник отечественные животноводы встречают с уверенным ростом производства, увеличением поголовья сельскохозяйственных животных, масштабной модернизацией отрасли и запуском новых инвестиционных проектов, передает Kazinform.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, за четыре месяца 2026 года объем валовой продукции животноводства превысил 1 трлн 158 млрд тенге. Индекс физического объема составил 103,5%, что подтверждает устойчивую положительную динамику развития отрасли.

Благодаря ежедневному труду работников животноводства продолжается рост производства основных видов продукции. С начала года произведено 338,2 тыс. тонн мяса всех видов, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе произведено 126,7 тыс. тонн мяса птицы, 112,9 тыс. тонн говядины, 41,2 тыс. тонн конины, 34,7 тыс. тонн баранины и 16,9 тыс. тонн свинины.

Положительная динамика сохраняется и в молочной отрасли. Производство молока достигло 986,8 тыс. тонн, увеличившись на 3,1%. Производство яиц составило 1,5 млрд штук, что на 8,6% выше уровня прошлого года.

Продолжается рост поголовья сельскохозяйственных животных. По состоянию на сегодняшний день численность крупного рогатого скота превысила 9,7 млн голов, мелкого рогатого скота — 25,7 млн голов, лошадей — 5,1 млн голов. Общее поголовье птицы достигло 48,2 млн голов.

Фото: МСХ РК

Одним из драйверов развития отрасли остается птицеводство. Производством пищевого яйца в стране занимаются 37 промышленных птицефабрик общей мощностью 4,5 млрд яиц в год, что полностью обеспечивает внутреннюю потребность Казахстана. Для дальнейшего расширения экспортного потенциала в Актюбинской области реализуется проект по увеличению мощности местной птицефабрики до 180 млн яиц в год.

В мясном птицеводстве работают 32 предприятия совокупной мощностью 505 тыс. тонн продукции. За последние годы введен ряд новых производств, что способствует последовательному снижению импортозависимости. В период с 2020 по 2024 год запущены новые птицефабрики общей мощностью свыше 46 тыс. тонн мяса птицы в год.

Фото: МСХ РК

В ближайшие годы планируется увеличить мощности по производству мяса птицы еще на 220 тыс. тонн. Уже введены в эксплуатацию шесть птицефабрик общей мощностью 31,1 тыс. тонн, еще четыре крупных проекта мощностью 190 тыс. тонн находятся на стадии реализации. Среди них — два якорных проекта компаний «Aitas» и «Алель Агро» общей мощностью 170 тыс. тонн. Их запуск позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и существенно нарастить экспортные поставки.

Важным направлением развития отрасли становится цифровизация и автоматизация производственных процессов. Сегодня в Казахстане функционируют 373 молочно-товарные фермы, из них 112 являются современными цифровыми фермами.

Во исполнение поручения Главы государства по всей стране масштабируется успешный опыт Северо-Казахстанской области. Запланировано строительство 116 современных молочно-товарных ферм общей мощностью около 600 тыс. тонн молока в год. На сегодняшний день профинансировано строительство 94 объектов мощностью более 500 тыс. тонн молока. Уже введена в эксплуатацию 71 ферма, а до конца текущего года планируется запуск еще 19 объектов.

Фото: МСХ РК

Реализация данных проектов позволит увеличить производство товарного молока, повысить уровень продовольственной безопасности, снизить импортозависимость по молочной продукции и создать новые рабочие места на селе.

Развивается и инфраструктура мясного скотоводства. В стране действуют 314 откормочных площадок общей вместимостью 575 тыс. голов. В Туркестанской области с применением передовых австралийских технологий введена крупнейшая в Центральной Азии откормочная площадка на 50 тыс. голов, а также реализуется проект по строительству первой специализированной скотной биржи с пропускной способностью до 12 тыс. голов.

Значительную поддержку развитию отрасли оказывает государство. В 2026 году на субсидирование животноводства предусмотрено 117,6 млрд тенге. Основная часть средств направлена на развитие молочного и мясного скотоводства, мясного птицеводства и овцеводства. По состоянию на 1 мая освоено 48,9 млрд тенге, что составляет 41,6% от общего объема финансирования.

Для повышения продуктивности и улучшения генетического потенциала поголовья увеличены нормативы государственной поддержки. Размер возмещения затрат на использование однополого семени повышен с 10 до 18 тыс. тенге, а на приобретение высокоценных эмбрионов внутри страны — с 80 до 120 тыс. тенге.

Фото: МСХ РК

Дополнительным стимулом для развития отрасли станет реализация Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Для фермеров уже запущены льготные кредитные продукты «Игілік» и «Береке» под 6% годовых на приобретение племенного поголовья. В ближайшее время планируется запуск единого продукта «Жайлау», направленного на развитие пастбищного и отгонного животноводства, а также программы льготного кредитования оборотных средств под 5% годовых.

Особое внимание уделяется обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и созданию достойных социальных условий для работников животноводства.

Комплексная реализация принимаемых мер позволит создать дополнительные стимулы для расширения производства, увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и укрепления экспортного потенциала отрасли.

Ожидается, что к 2030 году поголовье крупного рогатого скота в Казахстане достигнет 12 млн голов, мелкого рогатого скота — 28 млн голов, а объемы экспорта мясной продукции увеличатся в 2,5 раза.

Ранее сообщалось о том, что объем сельхозпроизводства в Казахстане превысил 9,7 трлн тенге.