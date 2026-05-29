Объем сельхозпроизводства в Казахстане превысил 9,7 трлн тенге

Валовой выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Казахстана по итогам 2025 года составил 9,77 трлн тенге. По сравнению с предыдущим годом отрасль продемонстрировала рост на 5,9% в реальном выражении, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, основной объем пришелся на сельское хозяйство - 9,7 трлн тенге. Лесоводство и лесозаготовки обеспечили выпуск продукции на 27,3 млрд тенге, а рыболовство и рыбоводство - на 37,1 млрд тенге. При этом рыбная отрасль показала наиболее высокий темп роста - 24,1%.

В структуре сельского хозяйства на растениеводство пришлось 60,7% общего объема производства, или 5,89 трлн тенге. Выпуск продукции животноводства составил 3,8 трлн тенге. Наибольший вклад в растениеводство внесли зерновые и зернобобовые культуры, объем производства которых превысил 2,1 трлн тенге. Значительные показатели также зафиксированы по овощам, бахчевым культурам и картофелю.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений стало производство масличных культур. По итогам года его объем достиг 1,02 трлн тенге, что на 50,4% больше показателя 2024 года.

В животноводстве лидирующие позиции заняло разведение молочного крупного рогатого скота, обеспечившее выпуск продукции на 1,23 трлн тенге. Существенный вклад также внесли мясное скотоводство, птицеводство, коневодство и овцеводство.

Среди регионов наибольший объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства произведен в Туркестанской области - 1,21 трлн тенге. В первую тройку также вошли Акмолинская область с показателем 1,17 трлн тенге и Северо-Казахстанская область, где объем выпуска превысил 1,1 трлн тенге. На долю этих трех регионов приходится более трети общего объема сельскохозяйственного производства страны.

Объем продукции, произведенной на орошаемых землях, достиг 1,02 трлн тенге, увеличившись на 7,7% за год. Почти половина этого объема приходится на Туркестанскую область, где произведено продукции на 454,5 млрд тенге.

Напомним, по данным акиматов областей, на сегодня сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 8,9 млн га.