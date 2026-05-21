Почти девять миллионов гектаров сельхозкультур засеяли в Казахстане

В регионах продолжаются весенне-полевые работы. По оперативным данным акиматов областей, на сегодня сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 8,9 млн га, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Зерновые размещены на площади 5,5 млн га, масличные — 2,3 млн га, кормовые — 642 тыс. га, хлопчатник — 166 тыс. га, овощные культуры — 102 тыс. га, бахчевые — 77 тыс. га, картофель — 93 тыс. га, сахарная свекла — 22 тыс. га.

В основных зерносеющих регионах посевная кампания находится в активной фазе.

Так, в Акмолинской области засеяно 2 млн га, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях — по 1,3 млн га.

Высокие темпы демонстрируют южные и юго-восточные регионы, где весенне-полевые работы близятся к завершению. В Жамбылской области работы выполнены на 98,1%, в области Жетысу — на 97,5%, в Алматинской области сев завершен на 96,1%.

В целом в сельхозформированиях страны имеется 133,9 тыс. тракторов, порядка 5,6 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий. Бесперебойную техническую поддержку аграриев обеспечивают 70 сервисных центров.

Одним из ключевых направлений подготовки и проведения посевной кампании остается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.

На 2026 год план внесения удобрений составляет 2,3 млн тонн. По оперативным данным акиматов, на сегодня заключены договоры на поставку 1,4 млн тонн удобрений, отгружено 1,2 млн тонн.

В целях повышения доступности удобрений для аграриев в местных бюджетах регионов на 2026 год предусмотрено 56,3 млрд тенге на субсидирование стоимости удобрений.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за поставками льготного топлива аграриям.