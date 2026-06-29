Бибисара Асаубаева награждена орденом «Барыс» II степени

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева от имени Главы государства вручила государственную награду шахматистке Бибисаре Асаубаевой, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Премьер-министра РК.

Гроссмейстер была награждена орденом «Барыс» II степени. Аида Балаева отметила значимую роль Бибисары Асаубаевой в развитии отечественного шахматного спорта, популяризации интеллектуальных игр среди молодежи, а также укреплении авторитета Казахстана на международной арене.

Бибисара Асаубаева является одной из самых титулованных шахматисток. Среди ее достижений — звание трехкратной чемпионки мира по блицу, включение в Книгу рекордов Гиннесса как самой юной чемпионки мира по блицу в истории, а также недавний триумф на престижном супертурнире Norway Chess в Норвегии.

Отметим, орден «Барыс» вручается за особые заслуги в укреплении государственности, общественной и социально-культурной деятельности, а также за вклад в развитие сотрудничества между народами и укрепление дружественных отношений между государствами.

Фото: сайт Премьер-министра РК

Фото: сайт Премьер-министра РК

Напомним, ранее Бибисара Асаубаева возглавила рейтинг FIDE Women’s Circuit. Отметим, что в общем мировом рейтинге Бибисара Асаубаева сохраняет за собой место в топ-7 мировой элиты шахмат.