Бибисара Асаубаева сохранила место в топ-7 мировой элиты шахмат

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева остается на седьмом месте в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин по состоянию на 1 мая 2026 года, передает Kazinform.

По итогам обновления рейтинг спортсменки составил 2 527 пунктов.

Данное достижение является историческим для казахстанских шахмат: Асаубаева стала первой представительницей страны, поднявшейся на столь высокую позицию в мировом женском рейтинге, закрепившись в числе сильнейших шахматисток планеты.

Лидирующие позиции в рейтинге сохраняют представительницы Китая: Хоу Ифань (2596), Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2559).

Текущий результат стал следствием стабильных выступлений Бибисары Асаубаевой на международной арене. Спортсменка демонстрирует уверенную игру против соперниц высшего уровня и сохраняет устойчивую динамику роста.

Особую значимость достижению придает возраст шахматистки: она остается одной из самых молодых представительниц мировой элиты, что формирует значительный потенциал для дальнейшего развития.

Отметим, что на текущий момент Бибисара Асаубаева — трехкратная чемпионка мира по блицу, вице-чемпионка мира по рапиду, вице-чемпионка турнира претендентов, чемпионка Азии, лидер женских шахмат Казахстана. Регулярно выступает на крупнейших международных турнирах и стабильно входит в число сильнейших игроков мира.

Бибисара Асаубаева удостоена государственной награды — ордена «Барыс» II и III степени, присужденного указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, что отражает высокий уровень признания ее вклада в развитие шахмат и укрепление интеллектуального потенциала страны.

Напомним, что на седьмое место в рейтинге Асаубаева взлетела в апреле сразу после второго места на турнире претендентов ФИДЕ.