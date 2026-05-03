В ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном возобновлении аэронавигации в воздушном пространстве ОАЭ и отмене временных мер предосторожности, передает агентство Kazinform со ссылкой на WAM .

Решение было принято после всесторонней оценки условий эксплуатации и безопасности и в координации с соответствующими органами.

Для обеспечения высочайшего уровня авиационной безопасности по-прежнему ведется непрерывный мониторинг в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что ОАЭ сохранят ограничения в воздушном пространстве до 27 апреля.

Авиакомпания FlyArystan сообщила об отмене рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау до 29 августа 2026 года включительно.

