    В ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства

    Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном возобновлении аэронавигации в воздушном пространстве ОАЭ и отмене временных мер предосторожности, передает агентство Kazinform со ссылкой на WAM.

    Решение было принято после всесторонней оценки условий эксплуатации и безопасности и в координации с соответствующими органами.

    Для обеспечения высочайшего уровня авиационной безопасности по-прежнему ведется непрерывный мониторинг в режиме реального времени. 

    Ранее сообщалось, что ОАЭ сохранят ограничения в воздушном пространстве до 27 апреля.

    Авиакомпания FlyArystan сообщила об отмене рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау до 29 августа 2026 года включительно.

    О том, когда восстановится турпоток из Казахстана на Ближний Восток, можно прочитать здесь.

    Динара Жусупбекова
