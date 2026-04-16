    22:22, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    FlyArystan отменила рейсы из Актау в Дубай до конца лета

    Авиакомпания FlyArystan сообщила об отмене рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау до 29 августа 2026 года включительно в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения.

    Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн. При покупке через туристические агентства и другие каналы продаж рекомендовано обращаться по месту приобретения.

    Ранее Air Astana продлила отмену рейсов в Дубай до конца апреля.

    Самолет ОАЭ Дубай Авиация Актау Ближний Восток Задержка и отмена авиарейсов Ситуация на Ближнем Востоке
    Динара Жусупбекова
