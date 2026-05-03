    Декретный отпуск для мужчин: как оформить и что делать при отказе

    В Казахстане отпуск по уходу за ребенком формально доступен не только матерям, но и отцам. Однако на практике мужчины по-прежнему сталкиваются с отказами работодателей, давлением и стереотипами. В департаменте Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области разъяснили Kazinform, как работает эта норма закона и что делать, если права нарушены.

    Право есть, но реализуют его не все

    Согласно статье 87 Трудового кодекса РК, отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить не только мать, но и отец или любой родственник, фактически ухаживающий за ребенком. Ограничений по половому признаку закон не предусматривает.

    В трудовой инспекции подчеркивают, что при наличии документов работодатель обязан оформить отпуск.

    — Отпуск по уходу за ребенком предоставляется любому члену семьи, который фактически осуществляет уход, включая отца. Законодательством не предусмотрены ограничения по половому признаку. При наличии заявления и подтверждающих документов работодатель обязан издать соответствующий акт, — пояснили в ведомстве.

    Несмотря на это, мужчины обращаются за разъяснениями значительно реже. Чаще всего — уже столкнувшись с проблемами.

    Отказы и увольнения: что считается нарушением

    По данным инспекции, нарушения действительно фиксируются. Речь идет как об отказах в предоставлении отпуска, так и о более серьезных случаях — вплоть до увольнений.

    — Фиксируются неправомерные отказы в предоставлении отпуска по уходу за ребенком, а также факты увольнения работников, воспользовавшихся этим правом. Такие действия квалифицируются как нарушение трудового законодательства. При поступлении жалобы проводится проверка с последующим применением мер реагирования, — сообщили в департаменте.

    В ведомстве отмечают, что при наличии законных оснований отказ невозможен — отпуск оформляется приказом на основании заявления сотрудника.

    Как оформить «мужской декрет»

    Процедура стандартна:

    • письменное заявление;
    • свидетельство о рождении ребенка;
    • при необходимости — справка с места работы матери о том, что она не использует отпуск.

    После этого работодатель обязан издать приказ.

    Дискриминация запрещена

    Отдельно в инспекции напоминают о норме статьи 6 Трудового кодекса. Любые ограничения по полу при реализации трудовых прав запрещены.

    — Любые формы давления, понижения в должности или увольнения в связи с использованием отпуска по уходу за ребенком являются незаконными и могут быть обжалованы, — уточнили специалисты.

    Если работник считает, что его права нарушены, он может обратиться в согласительную комиссию, затем в суд, либо подать жалобу в трудовую инспекцию, в том числе через платформу E-Otinish.

    По итогам проверки работодателю могут выдать предписание, обязать устранить нарушения или выплатить задолженности. В отдельных случаях возможно приостановление деятельности предприятия. Также предусмотрена административная ответственность — решение о ней принимается в течение 15 календарных дней после проверки.

    Личный опыт: «общество пока не готово»

    Житель Караганды Руслан оформил отпуск по уходу за ребенком и признается: решение далось непросто.

    — Наше общество пока не воспринимает понятие «мужчина в декрете». Руководство с трудом отпустило меня в отпуск. При этом нас периодически проверяют, действительно ли я ухаживаю за ребенком. Мы приняли такое решение, потому что у супруги доход выше, и для семьи это оказалось экономически оправданным, — рассказал он.

    Новые нормы: декрет для отцов включат в трудовой стаж

    Тем временем на законодательном уровне права работников продолжают расширяться. Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли законопроект, направленный на совершенствование трудового законодательства и системы охраны труда.

    Как отметил депутат Ерлан Саиров, документ усиливает защиту работников и вводит ряд новых норм.

    — Законопроект направлен на повышение эффективности системы охраны труда и защиту прав работников. Он предусматривает как расширение полномочий уполномоченных органов, так и дополнительные гарантии для сотрудников, — пояснил он.

    Ключевое нововведение — включение периода ухода за малолетним ребенком неработающим отцом в трудовой стаж при назначении пенсии. Эта норма реализует позицию Конституционного суда и фактически уравнивает права матерей и отцов в социальной сфере.

    Тенденция меняется, но медленно

    Эксперты отмечают: число мужчин, уходящих в декрет, постепенно растет. Это связано как с повышением правовой грамотности, так и с изменением подхода к распределению семейных обязанностей.

    Айзада Агильбаева
    Автор