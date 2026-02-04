Декрет отцов пойдет в трудовой стаж при назначении пенсии: Мажилис принял законопроект

Как рассказал депутат Ерлан Саиров, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РК в части защиты прав работников и направлен на повышение эффективности системы управления охраны труда.

Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

расширение компетенции уполномоченного государственного органа по труду в части утверждения порядка выдачи работникам пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания;

установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации;

вовлечение посредника в деятельность согласительной комиссии;

установление запрета на заключение договора с физическим лицом гражданско-правового характера при наличии в нем хотя бы одного отличительного признака трудовой деятельности.

В частности, законопроектом в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся компетенции по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки:

предусматривается включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью;

устанавливается положение, согласно которому специалист по безопасности и охране труда подчиняется непосредственно первому руководителю организации, что обеспечивает закрепление ответственности за организацию безопасных условий труда за руководителем.

Кроме того, по инициативе Правительства Республики Казахстан законопроектом:

предусматривается поправка в Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» касательно лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг в сфере социальной защиты;

дополняется компетенция маслихатов в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» по разработке и утверждению правил присвоения звания «Почетный гражданин области (города, района)», разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан;

предлагаются нормы, направленные на уточнение видов производств, которые не могут быть приостановлены в период проведения забастовок.

Вместе с тем, в реализацию нормативного постановления Конституционного суда Республики Казахстан в Социальный кодекс внесены уточнения, касательно зачета в трудовой стаж времени ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту.

Наряду с этим, депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения».