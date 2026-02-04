РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Декрет отцов пойдет в трудовой стаж при назначении пенсии: Мажилис принял законопроект

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, направленный на защиту прав работников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Декрет отцов
    Фото: freepik.com

    Как рассказал депутат Ерлан Саиров, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РК в части защиты прав работников и направлен на повышение эффективности системы управления охраны труда.

    Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

    • расширение компетенции уполномоченного государственного органа по труду в части утверждения порядка выдачи работникам пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания;
    • установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации;
    • вовлечение посредника в деятельность согласительной комиссии;
    • установление запрета на заключение договора с физическим лицом гражданско-правового характера при наличии в нем хотя бы одного отличительного признака трудовой деятельности.

    В частности, законопроектом в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся компетенции по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки:

    • предусматривается включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью;
    • устанавливается положение, согласно которому специалист по безопасности и охране труда подчиняется непосредственно первому руководителю организации, что обеспечивает закрепление ответственности за организацию безопасных условий труда за руководителем.

    Кроме того, по инициативе Правительства Республики Казахстан законопроектом:

    • предусматривается поправка в Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» касательно лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг в сфере социальной защиты;
    • дополняется компетенция маслихатов в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» по разработке и утверждению правил присвоения звания «Почетный гражданин области (города, района)», разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан;
    • предлагаются нормы, направленные на уточнение видов производств, которые не могут быть приостановлены в период проведения забастовок.

    Вместе с тем, в реализацию нормативного постановления Конституционного суда Республики Казахстан в Социальный кодекс внесены уточнения, касательно зачета в трудовой стаж времени ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту.

    Наряду с этим, депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

    Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения».

    Теги:
    Работа Законопроекты Семья Декрет Мажилис Пенсия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают