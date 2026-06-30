«Кайрат» в 22 раз стал чемпионом Казахстана по футзалу

В Семее состоялся решающий матч за титул чемпионов Казахстан по футзалу сезона-2025/26, передает корреспондент агентства Kazinform.

В решающем пятом матче финальной серии футзальный клуб «Кайрат» завоевал титул 22-го чемпиона Казахстана в своей истории, обыграв на выезде клуб «Семей» со счетом 3:2

Голы у победителей забили Эдсон, Занотто и Биржан Оразов.

Благодаря победе в первенстве страны «Кайрат» вновь представит Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, теперь в сезоне-2026/27. Тем не менее, благодаря высокому рейтингу Казахстана в следующий сезон Лиге чемпионов УЕФА по футзалу могут допустить и вторую команду от страны, и ею будет «Семей» как вице-чемпион.

Ранее «Кайрат» подписал контракт с новым главным тренером перед решающими матчами за титул в Казахстане.