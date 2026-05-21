«Кайрат» подписал контракт с новым главным тренером

После того, как прежний наставник бразилец Даниэль Жуниор был отправлен в отставку, «Кайрат» остался без главного тренера.

Случилось это накануне серии плей-офф чемпионата Казахстана, где и будет решаться судьба титула лучшей команы страны.

За два дня до первого матча плей-офф «Кайрат» назвал имя нового наставника. Им стал бразилец Густаво Парадеда. В бытность игроком он выступал за «Кайрат» в качестве голкипера, затем уехал в Россию. В 2025 году Густаво был приглашен в «Кайрат» в качестве менеджера на позицию спортивного директора.

Отметим, что первым соперником «Кайрата» в серии плей-офф будет «Байтерек», матчи пройдут 23 и 27 мая. Если потребуется третий матч (так как серия до двух побед), он состоится 28 мая. По итогам регулярной части первенства Казахстана «Кайрат» идет на втором месте, пропустив вперед «Семей».